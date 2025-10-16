犬と猫のぬいぐるみ起き上がりこぼしが仲間入り！アイアップ「ぬいコロン」シリーズ
アイアップが展開するぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に、新シリーズ「わんコロン」「にゃんコロン」が登場。
ワンコ派もニャンコ派も大満足な、コロンッとかわいい手のひらサイズの癒やしグッズです！
アイアップ「ぬいコロン」シリーズ「わんコロン／にゃんコロン」
価格：各935円（税込）
発売日：
2025年11月中旬ごろ 一部店舗にて先行発売
2025年12月中旬ごろ 全国販売予定
※公式オンラインストアでは2025年10月12日(日)より先行予約スタート
サイズ：約H80×W80×D80mm
アイアップのぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に、新シリーズとして「わんコロン」「にゃんコロン」が登場。
倒れてもコロンッと起き上がる姿がキュートな「ぬいコロン」
ぬいぐるみのムニムニした触感がクセになる、癒やしのグッズです！
どれも手のひらサイズで持ち運びやすく、お部屋に飾って楽しむほか、ぬい活にもぴったり。
また、かわいい「わんコロン」と「にゃんコロン」の日常を切り取った、専用Instagramアカウントとランディングページも開設されました。
ランディングページやSNSでは、毎月季節に合わせたオリジナル壁紙（スマートフォン向け）を無料配布予定です☆
わんコロン
新登場する「わんコロン」は、犬種の異なる全4種を展開。
フサフサした毛並みの「ミニチュアシュナウザー」「ビション・フリーゼ」「シーズー」「ヨークシャー・テリア」が登場します！
にゃんコロン
「にゃんコロン」は、模様の異なる全4種の猫が登場。
「ハチワレ」「黒猫」「三毛猫」「アメリカンショートヘア」のラインナップで、丸いシルエットとムニムニ触感がかわいいグッズです☆
コロンッとかわいい犬猫たちが、ぬいぐるみ起き上がりこぼし「ぬいコロン」に新登場。
アイアップの「ぬいコロン」シリーズ「わんコロン／にゃんコロン」は、2025年12月中旬ごろに全国で販売予定です！
