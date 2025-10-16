¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¡¡¡Èµæ¶Ë¥Ù¥¹¥È¡ÉÀ©ºîÈëÏÃ¤â
¡¡²Î¼ê¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø³À²ÖÀµ ¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡Ù¡ÊÁ°8¡§00¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤äµÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËÆ±¶É¤Î1ÆüPR¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ºÝ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡ª¾¾ÅÄÀ»»Ò¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ì¥³¡¼¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¾¾ÅÄ¤Î45¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´Ñ¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥È¡¼¥¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤äÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿´¶¤òÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ë¡£1970Ç¯ÂåËö¤Ë×ÂÀ±¤Î¤´¤È¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤È¤È¤â¤Ë»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¾¾ÅÄ¡£45Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ö³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø±Ê±ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¢±Ê±ó¤ÎÀÄ½Õ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡£¡Á45th Anniversary µæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥¿¥¤¥à¥Ù¥¹¥È¡Á¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¡£
¡¡6·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤ÎÂåÉ½¶Ê¤«¤é¶áÇ¯¤Î³Ú¶Ê¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤¬ÆüËÜ¸ìÌõ»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿¡ÖStardust¡×¤Ø¤Î»×¤¤¤òÆÃ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿É½¸½ÎÏ¤ä´¶À¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ì¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î¼«¿È¤ÎÁÛ¤¤¤È½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¡ØSEIKO JAZZ 3¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë¤âÆ±ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¸þ¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»îÄ°²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¾¾ÅÄ¡£º£²ó¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¾¾ÅÄ¤Î¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
