ÄÀÌÛÉÝ¤«¤Ã¤¿¸µÆü·Ðµ¼Ô¤ÎŽ¢²ñÏÃ¤òÂ³¤«¤»¤ë¥³¥ÄŽ£
¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§maroke¡¿Getty Images¡Ë
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ä²ñµÄ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤Ëº¤ì¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤á¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼èºà¤Î¥×¥í¡¢¸µÆü·Ð¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÇòÄ»ÏÂÀ¸¤µ¤ó¤â¡¢¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤ÏËè²óÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤ÇÄÀÌÛ¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢·ëÏÀ¤òµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¦´¶¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤Û¤·¤¤¾ðÊó¡×¤òÏ³¤é¤µ¤ºÊ¹¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇòÄ»¤µ¤ó¤¬·Ð¸³¤ÎÃæ¤ÇÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¤ò¹â¤á¤ë´ðËÜÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±Ä´¤¹¤ë¡×ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ÊËÜµ»ö¤ÏÇòÄ»¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø»¨ÃÌ¤¬¶ì¼ê¤Ê¼èºà¤Î¥×¥í¤¬33Ç¯Â³¤±¤¿ ËÜ²»¤ò°ú¤½Ð¤¹Ê¹¤¯ÎÏ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£
¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ±Ä´¤¹¤ë
±Ñ¸ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¡Êsympathy¡Ë¡×¤È¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¡Êempathy¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡ÖÆ±¾ð¡×¡Ö¶¦´¶¡×¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÕÌ£¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¡Öµ¤¤ÎÆÇ¤À¤Ê¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦´¶¾ð¡£°ìÊý¡¢¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ÏÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤Î¤³¤È¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±Ä´¤Ç¤¹¡£
Ê¹¤¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÏÃ¤¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢Å¬ÅÙ¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬¤è¤êÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú°¤¤Îã¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¡§Æ±¾ð¤·¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ë¡Û
¡ÖÉÂµ¤¤ÇÄ¹¤¯»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡Ä¡Ä¡×
¡öÏÃ¤¬¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ï´ó¤êÅº¤¨¤Æ¤â¡¢ÏÃ¤¬¿¼¤Þ¤é¤º½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤è¤¤Îã¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¡§Æ±Ä´¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ë¡Û
¡ÖÉÂµ¤¤ÇÄ¹¤¯»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤ò²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤´²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Éô½ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆµëÎÁ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¶òÃÔ¤ò¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â©»Ò¤â¡Ä¡Ä¡×
Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·Àè¤ÎÏÃ¤òÂ¥¤¹¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬¡Ö¼Â¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÏÃ¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Æ±Ä´¤·¤¹¤®¤Ï¼¡¤Î¼ÁÌä¤ò¼×¤ë
Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ËÆ±Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ä´¤·¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¼¡¤Ë¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÎäÀÅ¤ËÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥Ï¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¡ÖÎäÀÅ¤ÊÆ¬Ç¾¤È²¹¤«¤¤¿´¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÏÎäÀÅ¤ËÊÝ¤Á¡¢¼¡¤Î¼ÁÌä¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú°¤¤Îã¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¡§Æ±Ä´¤·¤¹¤®¤ÆÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¡Ë¡Û
¡ÖºÇ¶á¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¾å»Ê¤ÎÊý¤â¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡öÏÃ¤¬¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¹¤¼ê¤¬Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤¹¤®¤¿¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤â¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¾å¡¢ÏÃ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤è¤¤Îã¡Ê¿¦¾ì¤Ç¤Î²ñÏÃ¡§Æ±Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡Ë¡Û
¡ÖºÇ¶á¡¢»Å»ö¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡ÖÇ¼´ü¤¬¸·¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤Îºî¶È¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢°ìÈÖº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤Þ¤ºÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¶¦´¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤é¤»¤º¤Ë¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤«¡×¤ò¼ÁÌä¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±Ä´¢ª¼ÁÌä¢ªµ¤¤Å¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÊ¹¤¯
¡¦ºÇ½é¤ËÆ±Ä´¤ò¼¨¤¹¢ª¡Ö¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡¦ÎäÀÅ¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¢ª¡Ö¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡©¡×¤È·¡¤ê²¼¤²¤ë¡£
¡¦Áê¼ê¤Îµ¤¤Å¤¤ò°ú¤½Ð¤¹¢ª¡Ö¤½¤ì¤Ï°ÊÁ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö¤Û¤«¤Ë»÷¤¿·Ð¸³¤Ï¡©¡×¤È»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¿®Íê´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
Áê¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼ÁÌä¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥¯¡¼¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¢¥¦¥©¡¼¥à¥Ï¡¼¥È¡×¤ÎÊ¹¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Æ±Ä´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀè¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼ºÇÔ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢ÄÀÌÛ¤¬ÉÝ¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æ±Ä´¢ª¼ÁÌä¢ªµ¤¤Å¤¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤Þ¤º¤Ë·ëÏÀ¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢Áê¼ê¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤»¤º¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Ä´¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Ú¡¼¥·¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Ë¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»ÑÀª¤ä¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¡¢É½¾ð¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤âÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Áê¼ê¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¡£²ñÏÃ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Áá¸ý¤ÎÁê¼ê¤Ë¤ÏÁá¤á¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÏÃ¤¹Áê¼ê¤Ë¤ÏÃÙ¤á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÉ½¾ð¤â¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£¡Ö³ºÅöÉôÌç¤«¤éÄÉ²ÃÍ×µá¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¡¼¥ó¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
°Õ¿ÞÅª¤¹¤®¤ë¤ÈÉÔ¼«Á³¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ
¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤äÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¡¢É½¾ð¤òÁê¼ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÈÏÃ¤·¤ä¤¹¤¤¡ÉàÆ±Ä´¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Õ¿ÞÅª¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¡¢Áê¼ê¤ËÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Á³¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Áê¼ê¤¬ÏÃ¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤¹¤ë¤Î¤âÆ±Ä´¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Ö»Å»ö¤¬¤Ä¤é¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö»Å»ö¤¬¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ï¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¶¦´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÇÁê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¾õ¶·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¡¢¡ÖÊ¹¤½Ð¤¹ÎÏ¡×¤òËá¤¯¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë»ä¤¬¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í¤È¤Î¼èºà¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¡£¸ª½ñ¤Î¡ÖÉôÄ¹¡×¡ÖÀìÌ³¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¡»¡»ÉôÄ¹¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡»¡»ÀìÌ³¤Ï¡¢¤É¤¦¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÌ¾Á°¤ò¶´¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤È¤¤Ë¤Ï¸ª½ñ¤ò³°¤·¤Æ¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤È¡Ö¤µ¤ó¡×ÉÕ¤±¤Ç¸Æ¤Ö¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¡¢¿ÆÌ©ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÇòÄ» ÏÂÀ¸ ¡§ Î®ÄÌ²Ê³ØÂç³Ø¾¦³ØÉô¶µ¼ø¡Ë