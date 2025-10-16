カーボベルデとの競争に敗れてプレイオフへ…… 怒ったカメルーンのサポーターが予選最終節でエトー会長に怒鳴るトラブルが
2026ワールドカップ・アフリカ予選のグループDでは、人口52万人の小国カーボベルデ代表が勝ち点23でトップとなり、W杯出場を決めた。
そしてこのグループで2位に終わったのがカメルーン代表だ。カメルーンは13日にホームで最終節・アンゴラ戦を戦ったが、結果はスコアレスドローだった。カメルーンは予選を5勝4分1敗の成績で勝ち点19となり、一応は来月行われるプレイオフへ進むことになった。しかしアフリカの強豪の一角であることを考えれば、カーボベルデに後れを取ったこの結果は許されるものではない。
というのも、カメルーンは昨年2月に成績不振から監督のリゴベール・ソングを解任し、その後任にベルギー人監督のマーク・ブリスが就任。しかしこれはカメルーン政府主導で決めた人事だったようで、これに不満を示したエトー会長と政府側、ブリスが衝突する事態に。その後エトーは謝罪したが、予選中に監督人事で大きなトラブルを抱えることになり、これが代表チームに悪影響を与えたのは間違いない。
今回エトー会長に暴言を吐いたサポーターはどんどんヒートアップし、最終的には警備員が介入。何とも後味の悪い最終節になってしまった。
プレイオフにはカメルーン、ナイジェリア、ガボン、コンゴ民主共和国が参戦することになり、いずれも強敵だ。カメルーンにとっても楽な戦いとはならないはずで、W杯出場を逃す結果となれば国民の怒りはさらに増すことだろう。
BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé.— L’equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025
Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo.
Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK