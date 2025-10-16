2026ワールドカップ・アフリカ予選のグループDでは、人口52万人の小国カーボベルデ代表が勝ち点23でトップとなり、W杯出場を決めた。



そしてこのグループで2位に終わったのがカメルーン代表だ。カメルーンは13日にホームで最終節・アンゴラ戦を戦ったが、結果はスコアレスドローだった。カメルーンは予選を5勝4分1敗の成績で勝ち点19となり、一応は来月行われるプレイオフへ進むことになった。しかしアフリカの強豪の一角であることを考えれば、カーボベルデに後れを取ったこの結果は許されるものではない。





BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé.



Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo.



Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK — L'equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025

まだ出場へ可能性は残っているものの、国民もかなりイライラしていたのだろう。最終節のアンゴラ戦中にはサポーターの1人が試合を観戦していたカメルーンサッカー協会会長を務めるサミュエル・エトー氏に怒鳴る一幕もあった。その模様はSNSで公開されていて、グループ2位に終わった責任はエトー会長にもあるとの言い分だ。というのも、カメルーンは昨年2月に成績不振から監督のリゴベール・ソングを解任し、その後任にベルギー人監督のマーク・ブリスが就任。しかしこれはカメルーン政府主導で決めた人事だったようで、これに不満を示したエトー会長と政府側、ブリスが衝突する事態に。その後エトーは謝罪したが、予選中に監督人事で大きなトラブルを抱えることになり、これが代表チームに悪影響を与えたのは間違いない。今回エトー会長に暴言を吐いたサポーターはどんどんヒートアップし、最終的には警備員が介入。何とも後味の悪い最終節になってしまった。プレイオフにはカメルーン、ナイジェリア、ガボン、コンゴ民主共和国が参戦することになり、いずれも強敵だ。カメルーンにとっても楽な戦いとはならないはずで、W杯出場を逃す結果となれば国民の怒りはさらに増すことだろう。