きのう、名古屋駅近くで71歳の男が運転する車が歩行者3人をはね、1人が死亡した事故で、警察は容疑を危険運転致死傷に切り替え、事故原因を調べています。

【写真を見る】名古屋駅前で3人死傷 “暴走”軽乗用車運転の71歳男 危険運転致死傷容疑に切り替えて送検 目立ったブレーキ痕なく猛スピードで横断歩道に突っ込んだか 「人にぶつかっていない」と否認

この事故はきのう午前8時前、名古屋駅近くの交差点で、バスターミナルの出入り口から飛び出した軽乗用車が、横断歩道を渡っていた歩行者をはね、1人が死亡、2人が重傷を負ったものです。

警察は、軽乗用車を運転していた名古屋市北区の職業不詳・鳴海洋容疑者71歳を過失運転傷害の疑いで現行犯逮捕しましたが、容疑を危険運転致死傷に切り替え、きょう身柄を検察庁に送りました。

事故現場に目立ったブレーキの痕はなく、車を制御できない猛スピードで横断歩道に突っ込んだとみられています。



鳴海容疑者は「人にぶつかっていない」と容疑を否認していて、警察が事故原因を詳しく調べています。