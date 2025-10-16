◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろば他）◆中学１年生の部 ▽３回戦 堺中央ボーイズ３−２滋賀栗東ボーイズ

サヨナラ勝ちに堺中央ナインがベンチから飛び出し、ハイタッチを交わした。決勝の押し出し四球を選んだ木寺は「みんなのおかげで回ってきた場面。勝った時は気持ち良かった」と満面の笑みを浮かべた。

スコア２―２の６回１死満塁。途中出場の木寺が、この日の初打席に立った。「震えていた。めっちゃ緊張していた」。正直な胸中を明かしたが、冷静にボールを見極め、フルカウントから四球を勝ち取った。

劇的な勝利につなげたのは、リードオフマンだ。２点を追う５回。２死満塁から木戸が、一塁手の後方に落とす２点タイムリーで同点とした。「ポテンヒットだけど、コーチから日頃の生活でしっかりやれって言われていて、それが実って打球が落ちたと思う。うれしかった」とうなずいた。

先発・市山は３回まで出塁を許しながらも無失点投球。一度はマウンドを降りたが、同点の６回１死一、三塁で再登板。「また投げると思って待っていた」と最後の打者を見逃し三振に封じ、拳を握った。

チームは逆転勝利で８強入り。木戸が「自分が盛り上げて、チームを勝たせられるように頑張ります」と意気込めば、「次は最後まで投げ切りたい」と市山。一丸となって勝利を積み上げていく。