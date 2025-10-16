◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺グリーンひろばほか）◆中学１年生の部 ▽３回戦 金岡ボーイズ８−１南都ボーイズ

金岡の強力打線が、またも火を噴いた。長打４本の８得点で勝利を挙げた２回戦に続き、３回戦も長打３本などで８点を奪い、４回コールド勝ちでベスト８進出。２試合連続で三塁打を放った中西は「次も打って守って、勝ちたい」とイケイケだった。

初回２死満塁。その６番打者が「ここで先制できなかったら雰囲気が悪くなると思って、思いっきり打った」と右翼線へ走者一掃の先制三塁打。横矢、大山口主将が安打で続き、打者９人で一挙５得点した。

２回にも１点追加すると、３回１死三塁では大山口が適時三塁打を放ち、三塁ベース上でガッツポーズ。２安打２打点の主将は「最高です。バッティングの調子が良くて、チームを引っ張れていると思う」と自信を深めた。

投げては大浦が毎回三振を奪うなど、３回１失点の好投。２番手・飯山が４回を３者凡退に抑え、勝利が決まった。２回の失点を悔やんだ先発左腕だが、「絶対にチームのため、自分のために抑えようと思っていた。点を取られたのは悔しいけど、１００点の投球だった」と胸を張った。大山口は「今日みたいに点差を開いて、圧倒的な勝利をしたい」。自慢の打線で頂点まで駆け上がる。