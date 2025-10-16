◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろばほか）◆中学１年生の部 ▽３回戦 大阪都島ボーイズ２−１堺初芝ボーイズ

想定外の幕切れだった。同点の６回。大阪都島・下村が「サヨナラ勝ちの起点になる」と先頭で左前打した。捕逸で二進後、日下部を代走起用。続く梅澤の送りバントが三塁への悪送球を誘い、快速自慢が一気に生還。「ベンチから『行け！』という声が聞こえた」。８強進出を決めて、笑顔で仲間の輪に飛び込んだ。

見事な逆転勝利だった。１点を追う３回１死一塁では、山根が左翼へ同点の適時二塁打。４回２死一塁からリリーフした梅澤は、２回１／３を０封した。好投に加え、最後は決勝点を呼び込む犠打を決めた“ラッキーボーイ”は「スライダーでうまく打たせて取るピッチングができた」と笑った。

青木主将は「僕は打てなかったが、みんながよくやってくれた」と仲間に感謝。「誰かができなくても、ほかのみんなで助け合って戦いたい」と全員野球で頂点を目指す。

〇…堺初芝はベスト８へわずかに届かなかった。２回に藤山が「捕られたと思ったが抜けて良かった」と右翼へ先制の適時二塁打。その後も毎回走者を出したが、あと１本が出ずにサヨナラ負けを喫した。

「チャンスにフライを打ち上げたりして、得点につなげられなかった」と八嶋主将。先発で４回２／３を１失点の今家は「無駄な球が多かった。味方のエラーをカバーできる投手になりたい」と成長を誓った。