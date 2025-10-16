漫才日本一決定戦「M-1グランプリ2025」の公式サイトが15日更新され、15日に東京・雷5656会館ときわホールで開催された2回戦の結果を明らかにした。お笑いコンビ「男性ブランコ」は「敗退」と記され、お笑いファンの間で衝撃が走った。なお、追加合格の可能性が残されている。

「M-1グランプリ」公式X（旧ツイッター）は「10/15（水）本日の合格者」とし、この日に2回戦を合格した18組を発表。その中にこの日の2回戦に出場した男性ブランコの名前はなかった。公式サイトでは男性ブランコは「敗退」と記されている。公式Xは「後日、追加合格を出す可能性がございます」と伝えた。

SNSでは「男性ブランコが落ちたのショックがでかい」「まじか」「信じられない」「男性ブランコが2回戦落ち………？！」などの声が上がった。

男性ブランコは「M-1」の予選結果発表から一夜明けた16日、TBS「ラヴィット！」（月〜金曜前8・00）にコンビそろって生出演。ゲームコーナーの前にお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政に「元気出せよ」と意味ありげに声を掛けられていた。「男性ブランコ」の平井まさあきが「元気ですよ」と気丈に応じるも、嶋佐和也は「あんま引きずるなよ！」と呼びかけた。

MCのお笑いコンビ「麒麟」川島明は「さぁ切り替えていきましょう！頑張れ！」と大声で励まし、スタジオを盛り上げた。

男性ブランコは21年に準決勝に進出し、22年には決勝で4位になった実力者。23年は準々決勝、24年は準決勝に進出していた。