◎「第２１回大阪阪南１年生親善大会」（１０月１２、１３日・みなと堺スポーツひろばほか）◆中学１年生の部 ▽３回戦 豊中ボーイズ１−０大阪深江ボーイズ

豊中がわずかなチャンスを生かし、勝利を手にした。両軍無得点の４回、先頭・滝川が敵失で二進。犠打で１死三塁となり、３番・松原がチーム初安打となる右前打で先制した。「大きい当たりより、コンパクトに打とうと思っていた。最後まで諦めなくて、チームに得点をもたらせてよかった」と笑顔で振り返った。

投手陣は２回以降、毎回走者を出しながらも完封リレーで乗り切った。先発・竹内は５回２死三塁での降板に「最後まで投げる力がなくて悔しい」と本音をこぼしたが、「いいピッチングができていた。９０点くらい。後ろを信用しながら、自分のピッチングをしていきたい」と手応えも。バトンを受けた高間、森本がきっちりゼロで抑えた。

チームはベスト８に進出。決勝打を放った松原は「バッティングが売りのチーム。次戦は初回からどんどん振っていきたい」と猛打の復活を宣言した。

〇…大阪深江は先発・花木が５回２安打１失点（自責０）と好投したが、完封負けを喫した。

右腕は３回まで無安打に抑え、「立ち上がりはいつもより良かった」と自賛。だが、４回に味方の失策から先取点を許し、「少しテンポが悪かった」と反省した。打線は３イニングで三塁まで走者を進めたが、無得点。松浪主将は「ストライク、ボールの見極めと、打撃力をつけていきたい」と課題と向き合った。