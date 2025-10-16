¤â¤Ï¤äÈþ¤Îº×Åµ¡¡K-POP½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡È¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡É¤Î3¿Í¤¬½¸·ë¤·ÏÃÂê¤Ë¡ÚPHOTO¡Û
K-POPÂè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢¡ÈÈ¿Â§µé¡É¤Î¥á¥ê¥Ï¥êÂÎ·¿
¤½¤Î3¿Í¡¢IVE¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¡¢NMIXX¤Î¥½¥ê¥å¥ó¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤ÇÅý°ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê3¿Í¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÈÈþËÆ¤ò¸Ø¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÍË¤ÎÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤Ã¤¿¡£
¥½¥¦¥ë¡¦¾áÏ©¡Ê¥¸¥ç¥ó¥í¡Ë¶è¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥º¥ó¥º¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï10·î15Æü¡¢¡ØW Korea¡Ù¼çºÅ¤ÎÂè20²óÆý¤¬¤óÇ§¼±¸þ¾å¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¡ÖÂè4À¤Âå¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ÎÂåÉ½Åª¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥ó¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤¬Â·¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¡×¤³¤È¥Á¥ã¥ó¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤È¥í¥ó¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Î¥Ø¥¢¤Ç¡¢ÍÅ±ð¤«¤ÄÍ¥²í¤Ê¡È½÷¿À¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Í¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¸ª¤Èº¿¹ü¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¡¢¿þ¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¥Ø¥à¥é¥¤¥ó¤È¿¼¤¤¥¹¥ê¥Ã¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢Ä¹¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊµÓÀþÈþ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËË¤«¤Ê¥«¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤¿Ç»¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÊÒÂ¦¤ËÎ®¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÀ®½Ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥¯¤Ï¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë·Ï¤Î¥ê¥Ã¥×¥«¥é¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê´éÎ©¤Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¡ÈZÀ¤Âå¤ÎÆ´¤ì¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤Î¡Ö¥«¡×¤³¤È¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¡¢¥·¥Ã¥¯¤«¤ÄÍÅ±ð¤Ê¡È¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯½÷¿À¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¹¥ê¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯ºÝÎ©¤¿¤»¡¢ºÙ¤¤¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Çº¿¹ü¤È¼ó¶Ú¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¸«¤»¤¿¡£
¡ÈAI¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡É¤Î°ÛÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢´°àú¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤È¤Ä¤ä¤ä¤«¤Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤Ç¾®´é¤È¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê´éÎ©¤Á¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¡£À¶Á¿¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÁõ¤¤¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÍÅ±ð¤Ê½÷¿À¤Î¥ª¡¼¥é¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤Î¡Ö¥½¥ë¡×¤³¤È¥½¥ê¥å¥ó¤Ï¡¢¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡È¥×¥ì¥Ã¥Ô¡¼¥·¥Ã¥¯¡É¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¿¡¼¥È¥ë¥Ë¥Ã¥È¤ÇÃ¼Àµ¤«¤ÄÍ¥²í¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¯ÃÎÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¡£À¶½ã¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥½¥ê¥å¥ó¤ÏÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ä¥³¡¼¥é¥ë·Ï¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç·ì¿§¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥á¥¤¥¯¤Ç¼«Á³¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤¿¡£À¶Á¿¤Ç¾åÉÊ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤ÈÍ¥²í¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ç¤âÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤Î3¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Ê·°Ïµ¤¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ã¥ó¥«¥½¥ë¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤¬½½Ê¬¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÅ·²¼Âè°ìÈþËÆÂç²ñ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£
¡þ¥«¥ê¥Ê¡ÊKARINA¡Ë ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯4·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥æ¡¦¥¸¥ß¥ó¡£2020Ç¯11·î¤Ëaespa¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Âî±Û¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î´éÅªÂ¸ºß¡£Îý½¬À¸»þÂå¤Ë¤ÏËÜÌ¾Ì¾µÁ¤Ç¡¢SHINee¡¦¥Æ¥ß¥ó¤Î¥½¥í³Ú¶ÊMV½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÆâºÇ¹â¿ÈÄ¹¤Î167cm¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢µÓ¤âÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤¡£½Ð±é¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ÆÃµ»¤Ï¡¢¤½¤ÎÄ¹¤¤µÓ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖÂ¤ÇÊª¤ò½¦¤¦¤³¤È¡×¤Ç¡¢Éþ¤ä¥ê¥â¥³¥ó¡¢¥Ï¥ó¥¬¡¼¤Ê¤É¤ò½¦¤¨¤ë¤½¤¦¡£¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¯¥í¥ß¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥«¥í¥ß¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥½¥ê¥å¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯1·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥½¥ë¡¦¥æ¥Ê¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤ËJYP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÈó¸ø³«¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢2020Ç¯¤«¤éÎý½¬À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢SM¡¢YG¡¢JYP¤¹¤Ù¤Æ¤Î»öÌ³½ê¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿°ïÏÃ¤ò»ý¤Ä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖTWICE¥Ä¥¦¥£¤È¥µ¥Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤È¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2022Ç¯2·î¤ËNMIXX¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£