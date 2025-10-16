LE SSERAFIM¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤ë
LE SSERAFIM¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÇ¯±Û¤·¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¤¥ÉÉ÷¡©¥¦¥ó¥Á¥§¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
LE SSERAFIM¤Ï¡¢12·î27Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¤Î5Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Ï2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë12·î28Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡ÖCOUNTDOWN JAPAN¡×¤Ï¡¢2003Ç¯¤«¤éÂ³¤¯ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²°Æâ²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤ÏLE SSERAFIM¤Î¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎVaundy¤äCreepy Nuts¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
LE SSERAFIM¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯3·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOT¡Ù¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à½Ð²ÙËç¿ô´ð½à¤Ç4ºîÏ¢Â³10ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤³¤ì¤ÏÂè4À¤ÂåK-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÍ£°ì¤ÎµÏ¿¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢ÆüËÜºÇÂç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖZOZOFES¡×¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢11·î18Æü¡¦19Æü¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR ¡ÈEASY CRAZY HOT¡É¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢LE SSERAFIM¤Ï10·î24Æü¸á¸å1»þ¤Ë1st¥·¥ó¥°¥ë¡ØSPAGHETTI¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ï¡ÈÍí¤Þ¤ë¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤ËÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ºà¤ÎÌ¾Á°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖCHEEKY NEON PEPPER¡×¡ÖKNOCKING BASIL¡×¡ÖWEIRD GARLIC¡×¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¡¢¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þLE SSERAFIM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
BTS¤òÍÊ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½êHYBE¤¬»±²¼¥ì¡¼¥Ù¥ëSOURCE MUSIC¤È¶¦¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿½é¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£IZ*ONE¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤ÈµÜÏÆºéÎÉ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥«¥º¥Ï¡ÊÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ë¡¢¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡¢¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¤é¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£2022Ç¯5·î2Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFEARLESS¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¾¸å¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬1¿ÍÃ¦Âà¤·¤Æ5¿ÍÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯Ëö¤Ë¤ÏNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2023Ç¯1·î25Æü¡¢Àµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£