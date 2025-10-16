大胆ドレスに注目！TWICE、世界的ランジェリーブランド「Victoria's Secret」ファッションショーで美貌発散

K-POPガールズグループTWICEのメンバー、ナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィがアメリカ発のランジェリーブランド「Victoria's Secret（ヴィクトリアズ・シークレット）」のファッションショーに招待され、世界的アーティストとしての存在感を改めて示した。

【写真】ブラトップ丸見え…ジヒョの大胆衣装

ナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィは10月15日（日本時間）、米ニューヨークで開催された「Victoria's Secret」のファッションショーに出席した。

公開された写真の中で、ナヨン、モモ、ジヒョ、ツウィはそれぞれ異なるコンセプトのドレスを華麗に着こなし、洗練されたビジュアルと唯一無二のオーラを放っている。

ナヨンはブラックのバンデージスタイルのドレスで大胆かつ高級感のある魅力を演出し、ジヒョはシースルーのレースドレスで力強いカリスマ性を表現。ツウィはアイボリーのロングドレスで優雅さを漂わせ、モモはストライプのスーツスタイルでシックな雰囲気を引き立てた。

（写真提供＝REX／アフロ）左からナヨン、ジヒョ、ツウィ、モモ

TWICEはこの日、マディソン・ビアーやサラ・ジェシカ・パーカー、パトリック・シュワルツェネッガー、デザイア・イングランダーなど世界的セレブとともにレッドカーペットに登場し、ハイブランドイベントの場でも圧倒的な存在感を見せつけた。

特に今回、TWICEはK-POPガールズグループとして唯一「Victoria's Secret」ファッションショーの公式招待リストに名を連ねただけに、グループが持つ世界的な影響力を改めて証明している。