Snow Man目黒蓮＆桜田ひより、ネピア新CMで営業担当に コミカルな掛け合いで笑い誘う
【モデルプレス＝2025/10/16】Snow Manの目黒蓮と女優の桜田ひよりが出演する「ネピア ティシュ」「ネピア トイレットロール」の新テレビCM「ネピア営業目黒くん 先輩の祈り篇」が、10月20日より全国放映される。
【写真】スノ目黒蓮＆桜田ひより、爽やかスーツ姿で笑顔
ネピア営業として目黒と桜田が奮闘する「ネピア営業目黒くん」シリーズ。新CMでは、ネピア営業担当の先輩役・目黒が“全力で祈る営業”をする一方、後輩役の桜田が「売れているのは品質の良さ」と冷静にツッコミを入れるコミカルなストーリーが展開されている。
営業先からの帰り道。必死に祈るように営業するまじめでちょっと天然な目黒を、シゴデキで冷静な桜田が心の中で突っ込む。「ネピアが売れているのは先輩の祈りのおかげじゃなく、品質が良くなったから」。春の第1弾に続き、2人のチャーミングなやりとりが描かれている。最後には、祈る先輩と冷静な後輩が2人で歌いながら盛り上がり、微笑ましい空気感で締めくくられている。
今回の撮影現場では、祈るように熱演する目黒と、クスッと笑いを誘う桜田の掛け合いに、スタッフからも思わず笑みがこぼれるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。そんな2人のコミカルなやり取りもみどころとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆目黒連＆桜田ひより、新CMで営業担当に
