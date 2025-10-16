BTS・V、俳優パク・ソジュンら仲良し“ウガ・ファミリー”完全体で集結！夜のお散歩SHOTが話題【PHOTO】

BTS・Vや俳優パク・ソジュンらの仲良しグループ「ウガ・ファミリー」が完全体で集まった。

【写真】BTS・Vやパク・ソジュン…“ウガ・ファミリー”の密着ショット

10月15日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、2枚の写真を投稿した。

1枚目の写真は、俳優チェ・ウシクの顔が大きく写った自撮り写真で、俳優パク・ヒョンシクとラッパーPeakboyの姿がぼんやりと映っている。

もう1枚の写真には、パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、V、チェ・ウシク、Peakboyの5人が、ソウル・江南（カンナム）区清潭（チョンダム）洞の通りを一緒に歩いている様子が写っている。

（写真＝V Instagram）2枚目左からパク・ヒョンシク、Peakboy、V、チェ・ウシク、パク・ソジュン

「ウガ・ファミリー（우가팸）」は、「私たち家族ファミリー（우리 가족 패밀리）」の略で、パク・ソジュン、チェ・ウシク、Peakboy、パク・ヒョンシク、Vの5人で結成された韓国芸能界を代表する親友グループだ。彼らはお互いの作品や活動を応援しながら、変わらぬ友情を続けている。

なお、Vが所属するBTSは、来年3月の完全体カムバックを目標に新アルバムを準備中だ。