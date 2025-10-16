ヤバTありぼぼ、第1子女児出産報告 赤ちゃん抱いた親子3ショット公開「約40時間かけてのリリースとなりました」
【モデルプレス＝2025/10/16】3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さん（通称：ヤバT）のベース・ボーカルのありぼぼ（32）が10月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。出産を報告した。
【写真】ヤバTありぼぼ＆どんぐりたけし、赤ちゃん抱いた親子ショット
ありぼぼは「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました」と出産を報告。「ちょっぴり声が低い女の子です」と赤ちゃんについて触れ、「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」とつづった。
また、「みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう」と感謝。そして、「今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです」と今後について前向きに記した。
ありぼぼは2023年11月24日、お笑いタレントのどんぐりたけしと結婚したことを報告している。
いつも応援してくれているみなさまへ
先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました
ちょっぴり声が低い女の子です。
約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！
みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう。
今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！
ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです。
これからもヤバイTシャツ屋さんをよろしくお願いします！
ちょっぴり声が高いありぼぼより
