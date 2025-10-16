ÊõÄÍ¡¦¥Ü¡¼¥¬¥ó»à½ý»ö·ï ¸¡»¡Â¦¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤Ë»à·ºµá·º¡Ö¼¹Ù¹À¤È»ÄÇ¦À¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÇ¯2020Ç¯6·î¡¢Æ±µï¤¹¤ë¿ÆÂ²¤é¤Ë¥Ü¡¼¥¬¥ó¡Ê¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¡¦ÍÎµÝ½Æ¡Ë¤ò·â¤Á3¿Í¤ò»¦³²¡¢1¿Í¤Ë½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Ìµ¿¦¤ÎÃË¡Ê28¡Ë¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬15Æü¡¢¿À¸ÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï»à·º¤òµá·º¤·¤¿¡£
ÁèÅÀ¤ÏÃË¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÈÎÌ·º¡£
¸¡»¡Â¦¤Ï½é¸øÈ½¤Ç¡¢
¢§ÃË¤¬½¾Íè¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¤Ê¡Ø¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ù¤È¶¯¤¤ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¿´¤ò»ý¤Ä¡Ø¶¯Ç÷À¾ã³²¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿
¢§Àº¿ÀÅª¤Ë°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç³Øºß³Ø»þ¤Ë¾Íè¤Ø¤ÎÅ¸Ë¾¤ò»ý¤Æ¤º¡¢¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÈï¹ð¿Í¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸å²ù¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢Åö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡Â¦¤ÏÏÀ¹ð¤Ç¡¢¡ÖÈï¹ð¤Ï½¾Íè¡¢¿Í¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ËÃ¼¤Ë¶ì¼ê¤Ê¡Ø¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æ°µ¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥¬¥ó¤ò½àÈ÷¤·¡¢»î¤··â¤Á¤ò¤·¤Æ°ÒÎÏ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ê¤É·×²èÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÈÈ¹Ô¤ò²¿ÅÙ¤â¤¿¤á¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÁÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö»¦³²¼êÃÊ¤äÊýË¡¤Î¼¹Ù¹À¡¢»ÄµÔÀ¤ÏÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃË¤Î²ÈÄí´Ä¶¤¬Ê£»¨¤Ç¡¢ÉÔ¶ø¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö»à·ºÈ½·è¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÈÈ¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÆ°µ¡¤Ï¡¢¿ÍÌ¿·Ú»ë¤â¿Ó¤À¤·¤¤¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊýÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÃË¤ÏÈÈ¹ÔÅö»þ¡¢Êª»ö¤ÎÁ±°¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤¬Ãø¤·¤¯¸ºÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¿´¿ÀÌ×¼å¡Ê¤·¤ó¤·¤ó¤³¤¦¤¸¤ã¤¯¡Ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡ÖÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤Ï´°Á´¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡¢Í´ü·º¤ÎÄ¨Ìò25Ç¯¤¬ÂÅÅö¤À¤È¤·¤Æ·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï10·î31Æü¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï2020Ç¯6·î4Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¤«¤é10»þ10Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¼«Âð¤Ç¡¢ÁÄÊì¡ÊÅö»þ75¡Ë¡¢Êì¿Æ¡ÊÆ±47¡Ë¡¢Äï¡ÊÆ±22¡Ë¤ÎÆ¬Éô¤Ë¥Ü¡¼¥¬¥ó¤ÎÌð¤òÊü¤Ã¤Æ»¦³²¤·¡¢ÇìÊì¡Ê¸½ºß55¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¼ó¤Î¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É¤Î½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
