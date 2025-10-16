【S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）】 10月17日16時より予約開始 2026年4月 発送予定 価格：12,100円

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ハイパーゼットン（イマーゴ）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて10月17日16時より予約受付を開始する。発送は2026年4月を予定し、価格は12,100円。

本商品は映画「ウルトラマンサーガ」に登場した宇宙恐竜「ハイパーゼットン（イマーゴ）」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。円谷プロダクション造形部門LSS協力のもと、約160mmで劇中イメージを再現している。

劇中の様々なポーズを再現でき、胴体内部には肩の引き出し機構を採用することで広い可動域を実現。さらに、肩アーマーパーツが上部にスライドするギミックが採用され、腕を水平以上に上げることができる。また太腿のパーツは膝の曲げ伸ばしに追従して可動する。

飛行状態を再現できるパーツ一式が付属。羽を展開した姿をパーツの差し替えで再現できる。さらに、ボーナスパーツとして「ハイパーゼットンシザース再現用アタッチメント」が付属する。

(C)円谷プロ