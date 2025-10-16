野田佳彦立憲民主党代表が１６日、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニングショー」に出演し、自民党と日本維新の会の急接近についてコメントした。

野田氏は「おとといあたりから、自民党と維新が急接近しているのではないかという情報が入ってきていました」と述べた。その上で「まさか３党首の党首会談のあとに、吉村さんが上京されてきて高市さんとそこまで詰めていくということは予想しておりませんでした」と想定外だったことを明かした。

羽鳥アナが「立場上、吉村さんは党首会談には出ないわけですが、吉村代表が自民党との会談にはいました。この意味合いについては」と尋ねた。野田氏は「普通ですと、政党として３党首の会談を藤田共同代表と中司幹事長とやってきているわけです。それを基本に置いてと思うんです。そうじゃないルートから直接、たぶん吉村さんと高市さんの会談はセットされたのではないかと。だとすると、維新の中にも多様な意見があるはずなので、そのまま完全に自民党と維新が首班指名で足し算できるとは私は思っていません」と高市氏と吉村氏の会談は別のルートで設定されたのではと推測。維新も一枚岩ではないのではと述べた。

羽鳥アナが「維新の総意ではないと」と尋ねると野田氏は「いろんな意見があると仄聞しております。まとまって自民党、維新が首班指名で行動できるのかどうか。これは分からないと思っています。政策協議が整うかどうかも分かりませんけれど」と応じた。千々岩森生テレビ朝日記者が「維新は割れる可能性があると？」と尋ねると、野田氏は「必ずしも賛同される方ばかりではないと聞いております」と答えた。「維新のなかにもいろんな意見があるようで、今自民党と連立を組むことについては否定的な人たちもたくさんいらっしゃると思いますので、ストレートに首班指名選挙で今の維新の議員の数が足し算できるとは思っていません」と述べた。