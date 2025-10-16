¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¡¢Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¤ØÃíÊ¸¡¡°Â½»´´»öÄ¹¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ª¹Ôµ·ÎÉ¤¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¡×¡Ö´¶¤¸°¤¤¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ø¡¢´´»öÄ¹¤Î°Â½»½ß»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶¤¸°¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ª¹Ôµ·ÎÉ¤¯¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£ÌîÅÞÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖÉô²¼¤Î°Â½»¤µ¤ó¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ª¹Ôµ·ÎÉ¤¯¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÃí°Õ¡£¡Ö¡Ø¶ÌÌÚ¡ª¡Ù¤È¤«¡ØÆ£ÅÄ¤¯¤ó¡Ù¤È¤«¡£¤¢¤ó¤Ê¤Ë°ÒÄ¥¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¸ò¾Ä¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢´¶¤¸°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Î¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¡¢´¶¤¸°¤¤¤Ã¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸°¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ï¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£°Â½»¤µ¤ó¤Ë¤è¤í¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤â¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£