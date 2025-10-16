PAUL ＆ JOEの秋新作ルームウェア、ヌネット柄でおうち時間を華やかに

秋の夜長も、おうちで過ごす時間をもっと特別にしたい──そんな想いを叶える、PAUL ＆ JOE（ポール ＆ ジョー）のルームウェア新作コレクションが、2025年9月下旬より順次登場します。アイコン猫「ヌネット」やクリザンテーム柄をあしらった、心地良さと華やかさを兼ね備えたラインナップ。コレクションはPAUL ＆ JOEルームウェア公式サイトおよび全国取扱店で展開予定。おうち時間を彩るお気に入りを探してみませんか？

ヌネット＆クリザンテーム柄の魅力

今回のコレクションでは、ブランドを象徴する猫モチーフ「ヌネット」と、クリザンテーム（西洋菊）の柄があしらわれたデザインが主役に。

ピンクやブルーの淡いカラーには、アイコン猫が穏やかに佇むプリントを配し、華やかさと遊び心を兼ね備えた魅力。

パジャマやスウェット、モコモコ素材まで、シリーズを通して統一感のある世界観が楽しめます。

素材×デザインで叶えるリラックス感

肌触りの良い薄手ストレッチジャージーを使ったパジャマセット（13,750円、サイズM・L、カラー：ピンク・ブルー）は、トップス裾のラウンドカットやパンツのクリザンテーム柄がアクセント。

また、モールヤーンのモコモコ素材は、軽やかで温かい着心地を提供。

スムース素材を使ったペアのプルオーバー（8,580円）＋パンツ（7,480円）やサテンパジャマ（13,200円、サイズM・L、カラー：レッド・ネイビー）もラインナップ。

メンズ用スウェット・パンツ（各7,700円、サイズM・L）も加わり、幅広いスタイルに対応します。

人気のPGブラノンワイヤー新色「ベージュ」発売！ナイトブラで美胸ケア

新作アイテム全ラインナップ紹介

パジャマセット（天竺素材）

価格：13,750円（税込）

サイズ：M-L（カラー：ピンク／ブルー）

モコモコルームウェア（モールヤーン）トップス／パンツ

トップス 価格：8,580円／パンツ 価格：7,480円

サイズ：M-L

パフスリーブ スウェットトップス／スウェットパンツ

価格：各7,150円

サイズ：M-L（カラー：ピンク／ネイビー／グレー）

サテンパジャマセット

価格：13,200円

サイズ：M-L（カラー：レッド／ネイビー）

メンズスウェットトップス／パンツ

価格：各7,700円

サイズ：M-L（カラー：ブラック／グレー）

すべて税込価格で、公式オンラインおよび全国取扱店にて順次発売されます。

PAUL ＆ JOEの新作ルームウェアは、ヌネットやクリザンテーム柄を通じてブランドの世界観を纏いつつ、快適な素材やフォルムで日常に溶け込むデザイン。

価格帯は8,580円～13,750円、サイズはM・L展開が中心。公式オンラインと全国取扱店舗で展開予定なので、ぜひチェックを。

おうちでのリラックスタイムも、心躍るお気に入りと共に過ごしてみてはいかがでしょうか？