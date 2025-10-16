ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習終了後に、フリー打撃を行った。シーズン中は屋外でフリー打撃を行うことは滅多にない大谷は異例の練習を行った。

３２スイングで１４本が柵越え。右翼後方の屋根に直撃する推定飛距離１５０メートルの“場外弾”もあった。練習前の会見では調子が上がらない打撃について「基本的にはストライクをしっかり振って、ボールを見逃す。これはずっとシーズン中も言っていますし、今更始まったことではないですけど、それをシーズン中、ポストシーズンとかかわらずしっかりと打席のクオリティーをしっかりと高めていくことがそういう所につながると思う。それが結果的にヒットになったり、フォアボールをしっかり選べるということにつながると思う」と話していた。

大谷は打撃の調子がなかなか上向かず、地区シリーズから３試合、１９打席連続で安打が出ていなかったが、第２戦の４打席目に４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。だが、ポストシーズンは３４打数５安打の打率１割４分７厘。本塁打も９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で出ていない。

大谷が屋外でフリー打撃を行ったのは、２５年はアリゾナ州グレンデールのキャンプ地で２月１２日（同１３日）に行って以来８か月ぶり。キャンプを除いて開幕後に行うのは、エンゼルス時代の９月４日の本拠地・オリオールズ戦前以来約２年ぶり。同練習では、右脇腹を痛めてその日の試合を欠場した。

ドジャースタジアムでのフリー打撃は、２３年７月７日に行って以来。移籍後は初だった。滅多に見られない貴重な機会とあって、ドジャースもロバーツ監督、ゴームズＧＭ、フリーマン、カーショー、マンシー、Ｔ・ヘルナンデス、ロハスらがベンチまで来て見守り、歓声を上げることもあった。