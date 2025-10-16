◆米大リーグ ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦 マリナーズ―ブルージェイズ（１５日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

ア・リーグ優勝決定シリーズ第３戦が１５日（日本時間１６日）行われ、連敗スタートのブルージェイズが３回に９番ヒメネスの同点２ランからその後も３点を追加して一気に逆転。４回にもスプリンガーが歴代４位タイとなるポストシーズン通算２２本目のソロアーチを中堅にたたき込んだ。５回にはゲレロが今ポストシーズン（ＰＳ）４本目となるソロをスプリンガー同様、中堅に放ち、７―２と差を広げた。

スプリンガーはアストロズ時代に１９本打っており、今年のポストシーズン３本目。歴代ベスト３は、Ｍ・ラミレス２９、Ｊ・アルテューベ２７、Ｋ・シュワバー２３。スプリンガーはＢ・ウィリアムズに並んだことになる。

ブルージェイズは３回に先頭のクレメントが左翼線二塁打で出塁すると９番ヒメネスが右腕カービーの１ストライク後の２球目の直球を完璧にとらえた。打球はマリナーズファンの悲鳴の中、右中間スタンド中段に吸いこまれていった。その後も２死満塁でバーショの打席で空振りしたボールが暴投となって三塁走者が生還し勝ち越し、なおもバーショが直球を右越え二塁打して２点を追加し合計５点を挙げた。