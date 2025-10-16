材料入れて放置。お得なキャベツ1/4個×ソーセージでうまみ爆発！簡単トマト煮込み

キャベツ1/4個があっという間に消える、ソーセージたっぷりのトマト煮。甘みと酸味の絶妙なバランスに、思わず「もう一口！」と手が伸びます。

ソーセージはまるごと使って、見た目もおなかも大満足の一皿です。

『ソーセージとキャベツのトマト煮』のレシピ

材料（2人分）

ウインナソーセージ……6本

キャベツ……1/4個（約300g）

ミニトマト……10個

にんにく……1かけ

〈A〉

水……3/4カップ

洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2

塩……小さじ1/3

オリーブオイル……大さじ1

粗びき黒こしょう……少々

作り方

（1）下ごしらえをする

・キャベツは横に細切りにする。

・ミニトマトはへたを取る。

・にんにくは縦に薄切りにし、しんを取る。

・ソーセージは3mm間隔で斜めに浅い切り目を入れる。

（2）加熱する

フライパンにキャベツを広げ入れ、ソーセージをのせる。にんにく、ミニトマトを散らし、〈A〉を加える。ふたをして中火で熱し、湯気が出てきたら弱めの中火で15分ほど蒸し煮にする。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。

おいしく作るコツ

ソーセージに切り目を入れてから蒸し煮にすることで、脂のうまみが全体になじみ、味に深みが出ます。

材料をそろえてフライパンに入れるだけ。簡単にできて、見た目もボリュームも申し分なしです！

忙しい日のお助けおかずとして、重宝しますよ。

（『オレンジページ』2025年10月17日号より）