材料入れて放置。お得なキャベツ1/4個×ソーセージでうまみ爆発！簡単トマト煮込み
キャベツ1/4個があっという間に消える、ソーセージたっぷりのトマト煮。甘みと酸味の絶妙なバランスに、思わず「もう一口！」と手が伸びます。
ソーセージはまるごと使って、見た目もおなかも大満足の一皿です。
『ソーセージとキャベツのトマト煮』のレシピ
材料（2人分）
ウインナソーセージ……6本
キャベツ……1/4個（約300g）
ミニトマト……10個
にんにく……1かけ
〈A〉
水……3/4カップ
洋風スープの素（顆粒）……小さじ1/2
塩……小さじ1/3
オリーブオイル……大さじ1
粗びき黒こしょう……少々
作り方
（1）下ごしらえをする
・キャベツは横に細切りにする。
・ミニトマトはへたを取る。
・にんにくは縦に薄切りにし、しんを取る。
・ソーセージは3mm間隔で斜めに浅い切り目を入れる。
（2）加熱する
フライパンにキャベツを広げ入れ、ソーセージをのせる。にんにく、ミニトマトを散らし、〈A〉を加える。ふたをして中火で熱し、湯気が出てきたら弱めの中火で15分ほど蒸し煮にする。器に盛り、粗びき黒こしょうをふる。
おいしく作るコツ
ソーセージに切り目を入れてから蒸し煮にすることで、脂のうまみが全体になじみ、味に深みが出ます。
材料をそろえてフライパンに入れるだけ。簡単にできて、見た目もボリュームも申し分なしです！
忙しい日のお助けおかずとして、重宝しますよ。