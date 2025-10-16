ゆうちゃみ、立憲・野田佳彦代表に直球質問「なんで総理に…」 生放送のスタジオもザワつく
モデル・タレントの“ゆうちゃみ”こと古川優奈（24）が16日放送のフジテレビ系『サン！シャイン』（前8：14）に出演。リモート出演した立憲民主党・野田佳彦代表に直球質問をぶつけた。
【写真】「たまらない」“へそ出しルック”でほっそり美ウエストを披露したゆうちゃみ
この日の放送では15日に行われた与野党の党首による会談内容などを特集。自民党と日本維新の会が連立政権も視野に、政策協議を本格化させていく方針であることなどを伝えた。
するとゆうちゃみは野田代表に「一個、聞きたい事があって」と切り出すと、「過去に総理大臣を経験している中で、なんで総理大臣に立候補というか、名乗り出なかったのかなと一個、気になって…」と素朴な疑問を投げかけた。
直球質問にスタジオがざわつく中、野田代表は「私も公党の代表ですから、特に野党第1党ですから、総理を目指す気持ち、もちろん強く持って代表選挙に出ました」とした上で「去年の総選挙のあと、50議席を増やして比較第2党になって、自民党総裁選挙で勝った石破さんと首班指名選挙を争いましたよね。その時に、他の野党にも『野田佳彦』と名前を書いていただこうとお願いしたが、不発に終わりました」と語った。
続けて「1年前ですから。失敗を生かさなければいけない」と強調。「まずはどういう政権を野党で作れますか？というテーブルに集まっていただいて、協議して、その後に誰をトップに担ぐかという議論をしないと、なかなか野党、まとめることはできない。去年の教訓を生かして対応していす」と丁寧に説明した。
【写真】「たまらない」“へそ出しルック”でほっそり美ウエストを披露したゆうちゃみ
この日の放送では15日に行われた与野党の党首による会談内容などを特集。自民党と日本維新の会が連立政権も視野に、政策協議を本格化させていく方針であることなどを伝えた。
するとゆうちゃみは野田代表に「一個、聞きたい事があって」と切り出すと、「過去に総理大臣を経験している中で、なんで総理大臣に立候補というか、名乗り出なかったのかなと一個、気になって…」と素朴な疑問を投げかけた。
続けて「1年前ですから。失敗を生かさなければいけない」と強調。「まずはどういう政権を野党で作れますか？というテーブルに集まっていただいて、協議して、その後に誰をトップに担ぐかという議論をしないと、なかなか野党、まとめることはできない。去年の教訓を生かして対応していす」と丁寧に説明した。