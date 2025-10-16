71歳店員の抵抗に全身黒ずくめ目出し帽男がコンビニ強盗失敗…“包丁”突きつけ金要求も何も奪わず逃げ出す　広島

コンビニ店員“包丁”で脅すも強盗失敗

広島・福山市のコンビニで、まだ暗い時間帯にカメラが捉えたのは、入り口付近で店員と全身黒ずくめの男が争うような様子だ。

互いに距離を取りながら、店員が手を振り上げる様子も確認できる。一方、黒ずくめの男が突き出した手には包丁の様なものが見えた。

警察によると14日午前3時頃、コンビニに目出し帽をかぶった男が現れ、無言で男性店員（71）に包丁のようなものを突き付け、金を要求。

店員が大声を出したところ、犯人は現金を奪うことなく逃走したという。

当時、店内にいたのは男性店員1人で店員にけがはなかった。

街灯も少なく周辺住民に不安広がる

未明に起きたコンビニ強盗未遂事件に、周辺からも不安の声が広がっている。

近所の人：

街灯とかも少ないので、いつかそういうこと（事件）が起こるのではないかなということで、（防犯）カメラも付けてるんですけど。

男はバイクでその場を離れ、逃走中だ。

警察は、防犯カメラの映像を解析するなどして行方を追っている。

（「イット！」10月15日放送より）