キングスの若手フォワード、キーガン・マレーが5年約210億円の延長契約に合意

10月16日（現地時間15日、日付は以下同）。サクラメント・キングスのキーガン・マレーが、5年1億4000万ドル（約210億円）の延長契約に合意したと代理人が『ESPN』へ伝えた。

2022年のドラフト1巡目4位でキングスから指名されたマレーは、203センチ97キロのフォワード。昨シーズンまでのキャリア3シーズンで、レギュラーシーズン計233試合へ出場し、平均32.5分13.3得点5.6リバウンド1.4アシスト0.9スティール0.7ブロックに3ポイントシュート成功率37.2パーセント（平均2.3本成功）を記録。

キャリア1年目の2022－23シーズンにルーキーとしてNBA歴代最多記録となる3ポイント成功数206本を残した男は、キャリア2年目の2023年12月17日のユタ・ジャズ戦でいずれも自己最多となる3ポイント成功12本、47得点をマーク。

昨シーズンは平均12.4得点6.7リバウンド1.4アシスト0.8スティール0.9ブロックと、得点面こそダウンしたが、ディフェンス面の評価を高めていて、キングス不動の先発フォワードとしての地位を確立した。

同メディアによると、この3シーズンで3ポイント成功500本、150スティール、150ブロックをクリアしたのはアンソニー・エドワーズ（ミネソタ・ティンバーウルブズ）、デリック・ホワイト（ボストン・セルティックス）とマレーのみ。さらに、キャリア最初の3シーズンで、いずれも150本以上の3ポイントを沈めているマレーは、NBA歴代7人目の選手となっている。

2022年のドラフト指名組は、今月21日まで所属チームとルーキースケールの延長契約を結ぶことが可能で、締結できなければ今シーズン終了後（2026年夏）に制限付きFA（フリーエージェント）になる。

16日の時点で延長契約合意と報じられているのは1巡目1位指名のパオロ・バンケロ（オーランド・マジック）、同2位指名のチェット・ホルムグレン、同12位指名のジェイレン・ウィリアムズ（いずれもオクラホマシティ・サンダー）、同3位指名のジャバリ・スミスJr.（ヒューストン・ロケッツ）、同27位指名のニコラ・ヨビッチ（マイアミ・ヒート）とマレーの6選手。

なお、マレーは13日に左手親指の尺側側副靱帯を断裂し、手術を受けるため4～6週間後に再評価するとキングスが発表しているため、今シーズン開幕から少なくとも10試合を欠場することとなる。