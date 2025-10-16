サイゼリヤがＳ高、２６年８月期は連続最高益更新計画で見直し買いが集まる

サイゼリヤ<7581.T>がストップ高の水準となる前営業日比７０５円高の５５００円に買われた。同社は１５日の取引終了後、２５年８月期の連結決算発表にあわせ、２６年８月期の業績予想を開示した。今期の最終利益予想は前期比１１．１％増の１２４億円と前期に続き過去最高益の更新を見込む。好業績見通しを示したことで見直し買いが集まったようだ。



売上高予想は同７．６％増の２７６３億円とした。国内では出店数４０、退店数２０とし２０店の純増を計画。海外では出店数１２１、退店数４４と７７店の純増を予定する。既存店売上高は国内では６．５％増、海外では３．７％減を計画。年間配当予想は横ばいの３０円とした。



２５年８月期の売上高は前の期比１４．３％増の２５６７億１４００万円、最終利益は同３７．０％増の１１１億６４００万円だった。連結の売上高は計画をやや下回った一方で、最終利益は計画に対し上振れして着地した。単独ベースでは既存店売上高が好調に推移したことを背景に、売上高、最終利益ともに計画を上回った。



出所：MINKABU PRESS