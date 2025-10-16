エータイは一時ストップ高と急騰、永代供養墓の需要伸び今８月期は連続最高益予想

エータイ<369A.T>は大幅高で３連騰。一時ストップ高となる前営業日比５００円高の３４４０円に買われた。１５日の取引終了後、２５年８月期の単独決算の発表にあわせて、２６年８月期の業績予想を開示した。売上高予想は３４億１５００万円（前期比１６．６％増）、最終利益予想は５億６９００万円（同２４．４％増）とした。永代供養墓への需要は拡大しており、前期に続く最高益更新を目指す。配当予想は中間・期末各２７円の年間５４円（同８円増配）を見込む。業績拡大への期待と株主還元姿勢への評価が買いを引き寄せている。



今期は永代供養墓の募集代行契約の獲得を進め、新規に１５寺院の開苑を計画。そのほか、戦略的な広告宣伝や人的資本投資の拡充を行う。２５年８月期は売上高が２９億２９００万円（前の期比２３．３％増）、最終利益は４億５７００万円（同５３．８％増）だった。期末一括配当は従来予想から７円９５銭増額の４６円（同１６円増）とした。同社は６月に東証グロース市場に新規上場している。



出所：MINKABU PRESS