外為サマリー：一時１５０円５０銭台に軟化、日米財務相の円安牽制発言が影響 外為サマリー：一時１５０円５０銭台に軟化、日米財務相の円安牽制発言が影響

１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円７１銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭強のドル安・円高となっている。



１５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５１円０５銭前後と前日に比べ８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米中対立の激化懸念に加え、ベッセント米財務長官の円安牽制発言などからドル売り・円買いが優勢だった。



米ワシントンを訪問中の加藤勝信財務相が現地時間１５日、「円安方向で急激な動きがみられる」としたうえで、為替動向や過度な変動についてしっかり見極めるとの考えを改めて示したことなどから、この日の東京市場のドル円相場も軟調な展開となっている。きょうはタカ派とされる田村直樹審議委員が沖縄県金融経済懇談会に出席する予定で、日銀の追加利上げが意識されやすいこともあり、午前９時３０分ごろには一時１５０円５２銭まで下押した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７５円７７銭前後と同２０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



出所：MINKABU PRESS