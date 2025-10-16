ＦＰパートナがマド開け急反発、２５年１１月期利益予想引き上げが刺激材料に ＦＰパートナがマド開け急反発、２５年１１月期利益予想引き上げが刺激材料に

ＦＰパートナー<7388.T>がマドを開けて急反発した。同社は１５日の取引終了後、２５年１１月期の単独業績予想の修正を発表。営業利益予想を従来の見通しから４億５００万円増額して２４億５７００万円（前期比５３．９％減）、最終利益予想を３億３３００万円増額して１６億７０００万円（同５７．２％減）に見直した。利益予想の引き上げが株価の刺激材料となったようだ。



保障系商品を中心に販売商品構成が改善。保険会社からの業務品質支援金料率の上昇も寄与し、利益を押し上げる。一方、今期の売上高予想は６億４６００万円減額して３１９億５７００万円（同１０．３％減）に引き下げた。第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）決算も発表。売上高は前年同期比９．７％減の２４３億５８００万円、営業利益は同４９．８％減の２２億２８００万円、最終利益は同５１．１％減の１５億２８００万円だった。



出所：MINKABU PRESS