インタライフがＳ高、大型案件の工事進捗が計画上回り今期は一転最終増益を計画

インターライフホールディングス<1418.T>がストップ高の水準となる前営業日比８０円高の４７４円に買われた。同社は１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正した。今期の最終利益予想について従来の見通しから１億５０００万円増額して７億５０００万円（前期比６．４％増）に見直した。減益予想から一転、最終増益を計画する。期末配当予想は５円増額して１５円とした。年間配当は２５円（前期比５円増配）となる。これらを評価した買い注文が集まった。



今期の売上高予想は据え置いた。内装工事事業や音響・照明設備事業で大型工事の売上高の計上が計画以上に進んだ。利益率の高い案件の完工や粗利の改善効果もあって、業績予想に反映した。８月中間期の売上高は前年同期比９．３％増の８９億１７００万円、最終利益は同７０．２％増の６億５５００万円だった。



出所：MINKABU PRESS