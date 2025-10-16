「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１６日午前１０時現在で、ラクト・ジャパン<3139.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は１４日、２５年１１月期第３四半期累計（２４年１２月～２５年８月）の連結経常利益が前年同期比４１．０％増の４９億７００万円になったと発表。ただ、６～８月期に限れば前年同期比１１．８％減の１０億７５００万円となっており、これが売り予想数上昇につながっているようだ。



売上高は第３四半期累計が同７．２％増の１３７４億３１００万円、６～８月期では同３．４％減の４２１億３８００万円。物価高が続くなか多くの食品において製品値上げが実施されたことや、記録的な猛暑が食品の消費動向に影響したことなどにより、第３四半期に入って販売数量が伸び悩んだ。



出所：MINKABU PRESS