札幌が人気お笑いコンビの来場を発表! 10月26日のホーム水戸戦
北海道コンサドーレ札幌は15日、ホームで26日に行われるJ2第34節・水戸ホーリーホック戦に、北海道出身のお笑いコンビ『平成ノブシコブシ』の吉村崇さんと徳井健太さんがゲスト出演することを発表した。
また、札幌よしもとのお笑いコンビ『コロネケン』も来場。平成ノブシコブシとともに、トークショーなどで試合前の会場を盛り上げる。出演時間などの詳細ついては決まり次第、告知するという。
札幌は現在J2でJ1昇格プレーオフ出場圏内の6位と10ポイント差の11位。水戸は2位に勝ち点2差をつけて首位を走っている。
以下、試合日程
第34節
10月26日(日)
札幌 13:00 水戸 [プレド]
10/26(日)水戸戦に #平成ノブシコブシ さんの来場が決定! 札幌よしもと芸人の #コロネケン さんと一緒に、ピッチでのトークショーで盛り上げていただきます— 北海道コンサドーレ札幌公式 (@consaofficial) October 15, 2025
当日は #平成ノブシコブシ の徳井さんが11月に出演する「こども虐待防止推進全国フォーラム」についてもご案内いただく予定です… pic.twitter.com/aUNLEyNhkJ