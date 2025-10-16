櫻坂46、新曲「Unhappy birthday構文」MV公開！村井優が圧巻のソロダンスを披露
櫻坂46が、最新シングル「Unhappy birthday構文」のMVを公開。併せて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートとなった。
■「誕生日を祝う・祝われる」想いを表現
MV監督を務めたのは櫻坂46では初となるMasaki Watanabe（maxilla）。
楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての想いを、ポップ・アート・ダークに表現している本作品では、様々なシチュエーションやカメラワークが用いられ、楽曲に合わせて映像もめまぐるしく展開。本作品で初センターを務める三期生・村井優も圧巻のソロダンスを披露しており、最後まで目が離せない映像に仕上がった。
■リリース情報
2025.10.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Unhappy birthday構文」
2025.10.29 ON SALE
SINGLE「Unhappy birthday構文」
