¡Ú¥×¥íÌîµå¡Û¿ÀµÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ë²» ¥ä¥¯¥ë¥È¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö²Ð¾Ã¤·Ìò¡×¶áÆ£¹°¼ù¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹
¶áÆ£¹°¼ù¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡2021Ç¯£µ·î26Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¶áÆ£¹°¼ù¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç"²Ð¾Ã¤·Ìò"¤È¤·¤Æ21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.96¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£22»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÌë¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÅÏî´ÎÊ¡ÊÅö»þ¡Ë¡£¤½¤Î½éµå¡¢Åê¤¸¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥È¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÎÀÚ¤ì¤ë²»¤È¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¼ª¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤â¤¢¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤Ö¤ó°ìÀ¸¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶áÆ£¡Ë
¡¡±¦¸ª¹Ã²¼¶ÚÆùÎ¥¤ì¡¢¸ª´ØÀá°¡Ã¦±±¡¢Á°Êý´ØÀáÊñ¿ÙÂÓÃÇÎö¡¢Ûù²¼¶Ú¤ÈÛù¾å¶Ú¤ÎÂ»½ý¨¡¨¡Âçºå¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç°å±¡¤Ç¼õ¤±¤¿¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ÏÁª¼êÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Æó·³¤Î¸ÍÅÄµå¾ì¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ç¡¢£³Ç¯È¾¤ËµÚ¤Ö¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£Éü³è¤ò¿®¤¸¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÉÔÙúÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢°ì·³Éüµ¢¤Ï¤«¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2024Ç¯¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¡£
¡Ú³ÚÅ·¤Ç¤Î£³Ç¯´Ö¤Ç£±¾¡¤â¤Ç¤¤º¡Û
¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò»Ù¤¨¤¿¶áÆ£¹°¼ù»á¡¡photo by Sankei Visual
¡¡2025Ç¯£¹·î¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖºßÀÒ¤·¤¿£³Ç¯´Ö¡Ê2018¡Á20Ç¯¡Ë¡¢°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò¤Þ¤¿Ìá¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ¨Ä¾¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£Ç¯¤«¤é¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÅÁã¤Ç¤¢¤ë³ÚÅ·¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¡£¸ÍÅÄ¤Ç¤ÎÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£¤¸¤Ä¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ìÅÙÃÏ¹ö¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¾å¤¬¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É......ÃÏ¹ö¤¬ÆóÅÙ¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¶áÆ£¤Ë¡¢²áµî¤Îµ²±¤È¼èºà¥á¥â¤ò¤¿¤É¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÁÔÀä¤Ê¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï²¬»³¾¦²ÊÂç£´Ç¯¤Î2017Ç¯¡¢³ÚÅ·¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Æ¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëËÜ³ÊÇÉ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç°ì½ï¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬Â§ËÜ¡Ê¹·Âç¡Ë¤µ¤ó¤ä¾¾°æÍµ¼ù¡Ê¸½¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ï£¡¹¤¿¤ëÌÌ¡¹¤Ç¡¢Èà¤é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¡ØÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡³ÚÅ·¤ËºßÀÒ¤·¤¿£³Ç¯´Ö¤Ï17»î¹ç¤Ç£°¾¡£´ÇÔ¤È¡¢´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÃì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤º¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤·¤Î¤®¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡³ÚÅ·¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¡£¤½¤³¤Ç¶áÆ£¤Ï¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢Åê¤²¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿µå¼ï¡×¤È¤¤¤¦¥·¥å¡¼¥È¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³èÏ©¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅê¤²¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ÚÅ·£²Ç¯ÌÜ¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢°ËÆ£ÃÒ¿Î¥³¡¼¥Á¡Ê¸½¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¡Ø¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤ß¤¿¤é¡©¡Ù¤È½õ¸À¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢°ì·³¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç152¥¥í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢ÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¼è¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«......¡×
¡¡³ÚÅ·¤Ç¤ÎºÇ½ªÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤È¤«¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤¨¤Ê¤¤µå¼ï¤òÅê¤²¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò£²ËÜÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é°ìÅÙ¤â°ì·³¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÀïÎÏ³°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Êµå¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ú¥·¥å¡¼¥È¤ò²ò¶Ø¤·ÈôÌö¡Û
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï°ì·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯³ÚÅ·¤òÂàÃÄ¤·¡¢°ì·³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿°ËÆ£¥³¡¼¥Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¡¢¥È¥â¤µ¤ó¡Ê°ËÆ£¥³¡¼¥Á¡Ë¤«¤é¡Ø¤³¤³¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦ÍèÇ¯¤Ï¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÅÙ¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ë·è¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤¦¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£°ËÆ£¥³¡¼¥Á¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡³«Ëë°ì·³¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤È¡¢150¥¥í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÉð´ï¤ËÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£郄ÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¤·¤Æ¡Ö¶áÆ£¤Î22»î¹ç¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢2021Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤ë¤Û¤É¡¢"²Ð¾Ã¤·Ìò"¤È¤·¤Æ¸«»ö¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤ì¤ÐÂÇ¤¿¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È°ú¤¤¤¿¤éÉé¤±¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡22»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢£³Ï¢Åê¤¹¤ë¤³¤È¤âÆóÅÙ¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀïÎÏ³°¤«¤é½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢ÄË¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¿¾¯¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢°ì·³¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤ËÂ³¤±¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡ÚÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁªÂò¤¹¤ë¤â...¡Û
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¤Î¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿5·î26Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎÂç¥±¥¬¡££¸¥«·î¤«¤é£±Ç¯¤¯¤é¤¤¤ò¥á¥É¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ª¤Ï¼ê½Ñ¤·¤¿¤éÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤«¤Ê¤êÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤éÂÎÃæ¤ËÅÅµ¤¤¬Áö¤ë´¶¤¸¤Ç¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤â°®¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£Åê¤²¤ëÆ°ºî¤ò¤¹¤ì¤ÐÄË¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤âÅê¤²¤Ê¤¤¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤·......ËèÆü¤¬ÃÏ¹ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡ÃÓ»³Î´´²Æó·³´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¶áÆ£¤Î¸ÍÅÄ¤Ç¤Î¥ê¥Ð¥Ó¥ê¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤À¡£
¡Ö³ÚÅ·¤Ë¥É¥é£±¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«²ê¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É......¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÍè¤Æ¡¢¤¨¤°¤ë¥·¥å¡¼¥È¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë²ê¤¬½Ð¤«¤«¤Ã¤¿ÌðÀè¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤¢¤ÎÍÆ»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙÉü³è¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤È´ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É......¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸µµ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡×
¡¡ÊÝÂ¸ÎÅË¡¤òÁªÂò¤·¤Æ¤«¤é£¸¥«·îÌÜ¡¢¶áÆ£¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤â¤¦Ô¿¡Ê¤é¤Á¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¸ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï£¶³ä¤¯¤é¤¤ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤«¤é¤Ï£´³ä¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¿ÙÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÝÂ¸ÎÅË¡¤Ç¤ÏÌµÍý¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î£¸¥«·î¤ÏÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ð¤«¤ê¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ê¤Î¤Ç²ù¤¤¤Ï»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤Í¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¡¢¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ç¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡¢µåÃÄ¤Ë¤ÏÌµÍý¤Ê¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡2022Ç¯£²·î25Æü¤Ë¼ê½Ñ¡£¤³¤ÎÇ¯¡¢¸ÍÅÄµå¾ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼èºàµ¬À©¤¬²ò½ü¡£¶áÆ£¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¼«Å¾¼Ö¤Çµå¾ìÆþ¤ê¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÌÛ¡¹¤È¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡££µ·î28Æü¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¸ª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤Î°ËÅìÍ¥Â¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤¿¡£¡ÚÃÏ¹ö¤ÎÆü¡¹¤«¤éÆ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Û
¡¡2023Ç¯6·î7Æü¡¢¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¡¢¼ã¼êÁê¼ê¤Ë27µå¤òÅê¤¸¤¿¡£Æ±24Æü¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎBCÊ¡Åç¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£27Æü¤Ë¤Ï¡Ö¸ÅÁã¤¬Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Éüµ¢Àï¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤È¤·¤Æ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È³ÚÅ·Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇÂ®¤³¤½145¥¥í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤ò£¹µå¤ÇÊÒ¤Å¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î»þ¤ÏÀµÄ¾¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤ÉÁ¤¯µå¤Ç¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤ò»×¤¤µ¯¤³¤¹¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÊÑ²½µå¤â¤¹¤Ù¤ÆÈùÌ¯¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤¬¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç16»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡Ê16¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤·ËÉ¸æÎ¨1.13¡£Í¿¤¨¤¿»Íµå¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë£±¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅê¤²»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡Ø¸ª¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¤È¡¢¸ª¤ÈÀï¤¦³ä¹ç¤¬£¸¤«¤é£¹¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢£´¤«¤é£µ¤¯¤é¤¤¤Ë¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸ª¤ÈÀï¤¦³ä¹ç¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿´ü¸Â¤Î£··î31Æü¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢½ÐÎÏ¤âµåÂ®¤âÍî¤Á¤Æ¡¢¸ª¤ÎÄË¤ß¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡10·î¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊµÜºê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿3»î¹ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡Ö¸ª¤¬²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÄË¤ß¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÄË¤ß»ß¤á¤Ï¼êÊü¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤è¤¯¤Æ¡¢£³¡¢£´¥«·î¤ÇµåÂ®¤ò£²¡¢£³¥¥í¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÆó·³Àï¤Ç150¥¥í¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡12·î¡¢£±·î¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¸ÍÅÄ¤Çº£ÌîÎ¶ÂÀ¤äÈøÃçÍ´ºÈ¤é¤ÈËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤ê¹þ¤ß¤ä¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ÇÂçÎ³¤Î´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£Ìî¤Ï¶áÆ£¤È²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±¤¸³ÚÅ·¤«¤é¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ......¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÂ³¤±¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¤Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¢¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶áÆ£¤Ï¤·¤ó¤É¤¤»þ¤âÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤Ç¡¢¼å²»¤òÊ¹¤¤¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Éüµ¢¸å¡¢½ù¡¹¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Éü³è¤â¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡×
¡¡¶áÆ£¤Ï£²·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òÌµ»ö´°Áö¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½ÕÀè¤Ï¸ª¤ÎÄ´»Ò¤¬¤è¤¯¡¢£´¡¢£µ·î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖµåÃÄ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤ä¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£²ÈÂ²¤âÍÜ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤Î£²¤Ä¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìîµå¤¬¹¥¤¤È¤«¡¢¤Þ¤¿Åê¤²¤¿¤¤¤È¤«¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡2024Ç¯£³·î£¹Æü¡¢¶áÆ£¤Ï½Õµ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¡££±²ó¤ò£²°ÂÂÇ¡¢£±¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡Ö»î¹ç¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÍâÆü¤«Íâ¡¹Æü¤Ç¤¹¤Í¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢40µå¤«50µå¤¯¤é¤¤Åê¤²¤¿»þ¤Ë¡Ø¤¢¤ì¡¢ÎÏ¤¬¼å¤¤¤«¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¤¬¡¢¶áÆ£¤ò½±¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£