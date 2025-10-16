Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』ブランドバッグの“サブスク”が衣装協力
ブランドバッグのシェアリング事業を展開するラクサス・テクノロジーズ（本社：広島市中区）は、動画配信サービス「Netflix」で16日より世界独占配信がスタートしたオリジナルシリーズ『匿名の恋人たち』に、劇中衣装の一部としてバッグを提供したと発表した。
【動画】今、最も話題のカップルケミを堪能できる特別映像
『匿名の恋人たち』は、潔癖症で人に触れられない主人公・藤原壮亮（小栗旬）と、視線恐怖症を抱える天才ショコラティエ、イ・ハナ（ハン・ヒョジュ）がチョコレートを通じて少しずつ心を通わせていく大人のロマンティックコメディ。
監督は映画『君の膵臓をたべたい』の月川翔、脚本は韓国ドラマ『ポンダンポンダン 王様の恋』のキム・ジヒョンが担当し、国境を越えた共同制作として注目を集めている。
ラクサスは、エルメス、ルイ・ヴィトン、シャネルなど約60ブランドのバッグを月額定額で利用できるサービス。『匿名の恋人たち』では、登場人物の個性や心情を際立たせるアイテムとして、劇中で使用されるバッグを提供。作品の世界観に合わせた選定を行い、登場人物たちの繊細な心理描写をファッション面から支えている。
