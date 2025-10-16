人気3人組バンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベースボーカルで、ありぼぼ（年齢非公表）が16日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

ありぼぼは「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です」と報告。

「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と伝えた。

「みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう」と感謝。

「今はライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいですこれからもヤバイTシャツ屋さんをよろしくお願いします！」と呼びかけ。「ちょっぴり声が高いありぼぼより」と結んだ。

ありぼぼは2023年11月にお笑いユニット「怪奇！YesどんぐりRPG」の、どんぐりたけしとの結婚を発表。今年5月には自身のSNSを通じ、第1子を妊娠したことを発表していた。