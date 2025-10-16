ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬Àä»¿¡Ä±Ñ¸ì¤Ç¤Î°Õ»×ÁÂÄÌ¤â¡È¶¯¤ß¡É
¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬Ä¹Ã«ÀîÍ£¤Ë´üÂÔ¡ÖÈà½÷¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï10·î15Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¡£
¡¡MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤Ï5·î¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë±óÀ¬¤È6·î¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î¹çÎ®¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ë¥ë¥¹¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï5·î¤Ë¼ç¾¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤»ëÌî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹ÌÌ¤Ç¤â¹¶·âÌÌ¤Ç¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Èà½÷¤é¤·¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ª¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¡£¡Ö²¿¤«°Õ¸«¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡×¤È»Ø´ø´±¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤Ï1¿Í¤À¤±¤ËÉé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Ã«Àî¤ò´Þ¤á¤¿4¿Í¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËDFÆîË¨²Ú¡Ê¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤ËDF·§Ã«¼Ó´õ¡Ê¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ÈFWÅÄÃæÈþÆî¡Ê¥æ¥¿¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤ò¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê4¿Í¡Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌò³äÊ¬Ã´¤¬¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤ê¡¢Àï½ÑÅª¤Ë±Ô¤¯¥Ô¥Ã¥Á¾å¤Ç¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£»î¹çÃæ¤Ç¤â¡¢µÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀï½ÑÅª¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê½¤Àµ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢ÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆüËÜ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëºÇÃæ¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó´ÆÆÄ¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤â½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î±óÀ¬¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¼«¿È¤Ï¡¢ÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥×¥Æ¥óÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Ï¸·¤·¤¯¤¤¤¯¡£¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö24Æü¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢½÷»ÒÂåÉ½¤È¡¢Æ±28Æü¤Ë¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼½÷»ÒÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«Àî¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò´¬¤¤¤Æ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌöÆ°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡Êº½ºäÈþµª / Miki Sunasaka¡Ë