¡Ö¤¹¤«¤ó¤Á¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È£Ò£Ï£Ì£Ì£Ù¤È¡Ö¥«¥Ö¥¥í¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È»á¿À°ìÈÖ¤Î½é¤Î£²¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬£±£±·î£²£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«£Ì£á¡¥£í£á£í£á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¹¤«¤ó¤Á¤È¥«¥Ö¥¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï£±£¹£¹£°Ç¯£µ·î£²£±Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±¶¿½Ð¿È¤Ç¤â¤¢¤ë£²¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»³Ú³èÆ°¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤òÊâ¤ó¤ÇÍè¤¿£³£µ¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë½é¤Î£²¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡»á¿À°ìÈÖ¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¡Øµð¿Í¡½ºå¿À¡Ù¡ØÎØÅç¡½µ®¥Î²Ö¡Ù¡ØÀ±ÈôÍºÇÏ¡½²Ö·ÁËþ¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÀÛ¼Ô¤Ï¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¢¤ì¡£É¬¸«ÍîÃå¡ª¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤ì¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥«¥Ö¥¥í¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌÁÍ§¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈºäÀîÈþ½÷´Ý¤È¶¦¤Ë±é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö·õÈþ»á¡×¡¢¤½¤·¤Æ»á¿À¤Î¿·¤·¤¤¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¤¥Î¥È¥é¥¤¥Ö¡×¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£