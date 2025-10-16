昭和レトロな食器『アデリアレトロ』から人気柄”アデリアラプソディー”限定色グラスペアセットが発売

石塚硝子が展開している昭和レトロな食器シリーズ『アデリアレトロ』から、新商品「アデリアアレンジ コップ9ペア アデリアラプソディー（ピンク＆ブルー）」が数量限定で発売。

本アイテムは、ストライプの白い花柄がかわいらしい人気柄“アデリアラプソディー”をあしらった、限定色ピンク＆ブルーのグラス2ペアセットです。

“アデリアラプソディー”は、昭和48(1973)年に“ラプソディー”として販売されていました。当時のアデリアカタログには脚付きグラスが掲載されていましたが、同じ柄でも色や形の異なるグラスが展開され、アデリアレトロファンの間で話題に。

こうした背景から、「復刻版であるアデリアレトロにも色違いがあったら、きっとかわいい！」という想いを形にしたのが本アイテムです。

普段使いしやすく安定感のある「アデリアアレンジ」のグラスに、ピンクとブルーの花柄をあしらい、さらに、おそろいの紙製コースターを添え、色鮮やかな化粧箱へ詰め込んだペアセットとして仕上げています。

「アデリアアレンジ コップ9ペア アデリアラプソディー(ピンク&ブルー)」は、10月17日(金)から公式オンラインショップでの取り扱いを順次スタート。10月下旬より全国販売が予定されています。

アデリアアレンジ コップ9ペア アデリアラプソディー