TWICEモモ、ノースリタイトドレス姿に絶賛の声「美しすぎて直視できない」「神々しい」
【モデルプレス＝2025/10/16】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のモモ（MOMO）が10月15日、自身のInstagramを更新。エレガントなノースリーブのドレス姿を披露した。
【写真】TWICEモモ「スタイルが神」ボディライン際立つドレス姿
モモは、自身がグローバルミューズを務める香水ブランド「AMAFFI」のハッシュタグとワイングラスの絵文字をつけ、薄いパープルでタイトなシルエットのノースリーブロングドレスを着用した全身ショットやシャンパングラスを手にした写真などを公開。美しい肩のラインとスラリと伸びた長い腕を見せている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎて直視できない」「オーラがすごすぎる」「美肌」「スタイルが神」「神々しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
