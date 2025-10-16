櫻坂46村井優、初センター表題曲で圧巻ソロダンス 13thシングルMV公開【Unhappy birthday構文】
【モデルプレス＝2025/10/16】櫻坂46が10月16日、13thシングル『Unhappy birthday構文』（10月29日リリース）のMUSIC VIDEOを、グループの公式YouTubeチャンネルにて公開。あわせて、ストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。
MUSIC VIDEOの監督を務めたのは、櫻坂46では初となるMasaki Watanabe（maxilla）氏。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての想いを、ポップ・アート・ダークに表現している本作品では、様々なシチュエーションやカメラワークが用いられ、楽曲に合わせて映像もめまぐるしく展開。本作品で初センターを務める三期生・村井優は、圧巻のソロダンスを披露している。（modelpress編集部）
【Blu-ray付き】
初回仕様限定盤 TYPE-A
初回仕様限定盤 TYPE-B
初回仕様限定盤 TYPE-C
初回仕様限定盤 TYPE-D
初回仕様限定盤・封入特典
応募特典シリアルナンバー封入
メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入）
【通常盤／CDのみ】
CD only
【TYPE-A】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.木枯らしは泣かない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.木枯らしは泣かない -OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
12th Single BACKS LIVE！！ 〜Center Performance Collections〜＜前編＞
港区パセリ
美しきNervous
恋が絶滅する日
Anthem time
恋は向いてない
何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう
【TYPE-B】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.青空が見えるまで
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.青空が見えるまで -OFF VOCAL ver.-
12th Single BACKS LIVE！！ 〜Center Performance Collections〜＜後編＞
もしかしたら真実
ブルームーンキス
Cool
泣かせて Hold me tight!
君のことを想いながら
【TYPE-C】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.I will be
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.I will be -OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
櫻坂46 四期生「First Showcase」＜前編＞
OPENING
特技披露
私服ファッションショー
【TYPE-D】
＜DISC1＞
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.Buddies（English Version）
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6. Buddies（English Version）-OFF VOCAL ver.-
＜DISC2＞
櫻坂46 四期生「First Showcase」＜後編＞
OPENING VTR
Overture
DANCE TRACK
自業自得
ドローン旋回中
死んだふり
VTR
静寂の暴力
I want tomorrow to come
櫻坂の詩
【通常盤】
1.Unhappy birthday構文
2.Alter ego
3.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない
4.Unhappy birthday構文 -OFF VOCAL ver.-
5.Alter ego -OFF VOCAL ver.-
6.夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない -OFF VOCAL ver.-
【Not Sponsored 記事】
