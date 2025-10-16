にじみ出る優しさと誠実さ…マッツ・ミケルセン「目で語る」演技に注目 『アフター・ウェディング』場面カット
11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した俳優の一人、マッツ・ミケルセン。生誕60年を記念して、日本劇場初公開作からキャリアを象徴する代表作まで上映する「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」（11月14日〜）より、上映作のひとつである『アフター・ウェディング』の場面カットが解禁された。
【写真】ナイーヴな優男を演じるマッツ 『アフター・ウェディング』場面カット（8点）
プロのダンサーとして約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』（1996）で鮮烈な映画デビューを飾ったマッツ。以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』（2012）で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。さらに、『007／カジノ・ロワイヤル』（2006）で魅惑的な悪役を演じ世界的ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』（2013〜15）で人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。
本生誕祭では、彼の60歳の節目を祝い、日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』（2000）や『フレッシュ・デリ』（2002）、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』（2015）といった日本初公開作に加え、『アダムズ・アップル』（2005）、『アフター・ウェディング』（2006）、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』（2012）、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』（2012）までラインナップ。キャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 “北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感したい。
生誕祭の開催と併せて、上映作のひとつである『アフター・ウェディング』の場面カットが解禁された。本作はアカデミー賞外国語映画賞にノミネートされ、ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ。マッツが演じるのは、インドで孤児院を経営する、秘密を抱えたナイーヴな理想主義者ヤコブ。子どもたちにも慕われ、母性本能をくすぐる優男だが、実は隠された過去があり…という役どころだ。
インドで孤児の援助活動を行うデンマーク人のヤコブは、祖国の実業家ヨルゲンから巨額の寄付金の申し出を受ける。故郷に戻ったヤコブはヨルゲンとの交渉を成立させるが、娘の結婚式に出席するよう誘われる。思いがけない人と再会した彼は、衝撃的な事実を知ることになり…。
マッツは、孤児たちに深い愛情を注ぐヤコブを、優しさと誠実さがにじみ出る演技で体現。思わぬ人物との再会、そして富豪ヨルゲンからの申し出に揺れる心情を、目の動きや沈黙の間で巧みに表現している。セリフ以上に「目で語る」彼の演技に注目だ。
解禁された場面カットは、マッツがヤコブの様々な感情を繊細に演じ切る姿を収めたもの。この作品を通じて、マッツが人間の複雑な感情をリアルに演じられる実力派であることを改めて知ることになるだろう。
「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」は、11月14日より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国の劇場で開催。
「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」ラインナップ
■『ブレイカウェイ』（監督：アナス・トマス・イェンセン／2000年／112分／デンマークほか）※日本劇場初公開
本国で歴史的大ヒットを記録した、デンマーク映画史上最高傑作とも言われる幻の名作。
■『フレッシュ・デリ』（監督：アナス・トマス・イェンセン／2003年／100分／デンマーク）※日本劇場初公開
日本では長らく視聴困難となっていたファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ。
■『アダムズ・アップル』（監督：アナス・トマス・イェンセン／2005年／94分／デンマークほか）
試練と不条理の果てに予期せぬ“奇跡”が舞い降りる予測不能なダークヒューマンドラマ。
■『アフター・ウェディング』（監督：スザンネ・ビア／2006年／124分／デンマークほか）
アカデミー賞外国語映画賞ノミネート。ハリウッドリメイクもされた感動のヒューマンドラマ。
■『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』（監督：ニコライ・アーセル／2012年／137分／デンマークほか）
ベルリン国際映画祭にて脚本賞＆男優賞をダブル受賞。デンマーク王室最大のスキャンダルを描いた歴史劇。
■『偽りなき者』（監督：トマス・ヴィンターベア／2012年／115分／デンマーク）
カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。力強い演技が観る者の魂を揺さぶる衝撃作。
■『メン＆チキン』（監督：アナス・トマス・イェンセン／2015年／104分／デンマークほか）※日本劇場初公開
観る者の“マッツ愛”が試される？！ 狂気的な怪演が光る奇想天外、クセ者たちのルーツ探しの狂想曲。
