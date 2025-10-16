内田理央、ビキニショット公開「スタイル良すぎ」「海で遊ぶ天使」の声
【モデルプレス＝2025/10/16】女優の内田理央が10月15日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つビキニ姿を披露した。
【写真】内田理央「海で遊ぶ天使」美ボディ全開ビキニ姿
内田は「常夏」とヤシの実やハイビスカス、飛行機の絵文字をつけてコメントし、白地に青い花柄のチューブトップビキニを着用した砂浜での写真や、海に入り楽しそうにはしゃぐ様子を公開。青い海と空の背景に美しいボディラインと透けるような肌が際立っている。
この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「常夏の女神」「スタイル良すぎ」「笑顔が最高」「海で遊ぶ天使」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
