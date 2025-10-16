NARU FACTORY 出店！FUDGE Weekend
日本製にこだわるファクトリーブランド「NARU FACTORY」が、2025年10月25日・26日に開催されるファッションイベント「FUDGE Weekend」に出店します。
イベントでは期間限定のサンプルセールに加え、人気インスタグラマーとのコラボレーションアイテムも限定販売されます！
開催日時：2025年10月25日(土) 11:00〜19:00、10月26日(日) 11:00〜17:00
会場：EASE Village (東京都品川区西五反田3-1-2)
アクセス：目黒駅より徒歩3分
入場料：1,500円(当日券のみ)
※トートバッグ付き、中学生以下無料
「FUDGE Weekend」は、ファッション誌『FUDGE』が主催する、「週末のヨーロッパ」がコンセプトの2日間限定イベントです。
会場ではFUDGEメインカメラマンによる撮影体験やフードブース、限定セレクトショップなど多彩な企画も実施。
“ここでしか”味わえない特別な体験を楽しめます。
NARU FACTORYブース
日本製ファクトリーブランド「NARU FACTORY」は、この「FUDGE Weekend」にブースを出店。
期間限定のサンプルセールが実施されるほか、人気インスタグラマーのあさこ様、ai様とのコラボレーションアイテムが限定販売されます。
ファンには見逃せない、特別な機会です。
