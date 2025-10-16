週末に【しまむら】で探させてーーッ！ デザイン可愛い♡「マニア購入品」

一点投入でコーデに変化を加えるデザイン性の高いアイテムを探すなら、実は狙い目なのが【しまむら】。インパクトのあるフリンジベストやマルチに使えそうな技ありスカートなど、しまむら価格と聞いて驚いてしまいそうなアイテムが多数展開中です。そこで今回は、おしゃれなしまむらマニア・@hiro77andさんの購入品をレポート。今度のしまパトで見逃せないおすすめアイテムを紹介します。

フリンジ & スエード調の秋っぽ素材がコーデの主役に

【しまむら】「フリンジUネックベスト」、「スエードフリルSP」各\1,639（税込）

ボリューミーなフリンジデザインが目を引くUネックベストは、シンプルなブラウスやTシャツに重ねるだけでおしゃれ上級者感を高められそうな優秀アイテム。旬のスエード調素材のショートパンツと合わせれば、落ち着きと可愛らしさが同居した今どきの秋コーデが即完成しそうです。気温が下がってきておしゃれを自由に楽しめそうな秋だからこそ、積極的に素材で遊んでみて。

手元のギャザーが重ね着しても映える長袖シアートップス

【しまむら】「ギャザーPO」\1,089（税込）

ベーシックな長袖Tシャツと差別化を図る一枚として、あると便利そうなシアー素材の長袖プルオーバー。たっぷりと長さのある袖にはギャザーを施し、一枚で着たときはもちろんトップスをさらに上からレイヤードしたときにも手元で映えそうなのが魅力です。秋冬にあえて透け感素材を取り入れるのが定番化しつつある今、ワードローブの一軍になってくれそう。

ラフな雰囲気でこなれ見えするチェック柄パンツ

【しまむら】「コールテンCKイージーP」\1,639（税込）

優等生風のプレッピーなスタイリングが注目を集めているこの秋、例年以上にチェック柄のアイテムには目を光らせておきたいところ。大きめのチェック柄のパンツは、一点投入でそんなトレンドムードを香らせてくれそうです。ゆるりとラフな雰囲気で着こなせるイージーパンツなら、柄on柄のエッジィなコーデも頑張りすぎ感をセーブできそうです。

レイヤード前提のマルチなレーススカートで遊び心を

【しまむら】「チェックキリカエマルチWSK」\869（税込）

腰に重ねたレーシーなスカートは、2枚目のスナップのようにビスチェのようにも着回せるマルチなアイテム。透け感のあるレース × チェック柄フリルというレイヤード前提のデザインのアイテムを足すことで、おしゃれ感度の高さをアピールできそうな技ありコーデに。真面目なジャケットコーデにプラスワンで遊び心を演出できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@hiro77and様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ