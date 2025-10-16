¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤¬²Òº¬¡Ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡ÖÆîÊÆ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×Áªµó»Ù±ç¡¢¤à¤·¤íµÕÉ÷¤Ë
¡ÖÈó¾ï¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤ÆÉÔ²÷¤Ê¤³¤È¡×
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬14Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¡ÖÆîÊÆ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤·¤¿ÏÃ¤À¡£²áµî¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óº¸ÇÉÀ¯¸¢¤ÈÃæ¹ñ¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¸£À©¤Î°Õ»Ö¤òÉ½¤ï¤·¤¿¤Î¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ÏÀäÂÐÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤é¤Ð¤È¤Æ¤âÊ¢Î©¤¿¤·¤¯ÉÔ²÷¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¹â¤á¤¿¤È¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤¬15Æü¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£²ñÃÌ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÊÆºâÌ³Ä¹´±¤â¡ÖÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤Î±§Ãè´ÑÂ¬»ÜÀß¡¢¹ÁÏÑ¡¢·³»ö´ðÃÏ¤Ê¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Î¥Ñ¥¿¥´¥Ë¥¢ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Î¿Í¹©±ÒÀ±´ÑÂ¬½ê¤òÌ¾»Ø¤·¤·¤¿¡£
¤³¤Î´ÑÂ¬½ê¤Ï2014Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Îº¸ÇÉÀ¯¸¢¤À¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ë50Ç¯´Ö¤Î»ÈÍÑ¸¢¤òÇ§¤á¤¿ÉßÃÏ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£´ÑÂ¬½ê¤ÎÉ½¸þ¤¤ÎÌÜÅª¤Ï2020Ç¯¤ÎÃæ¹ñ·îÃµºº·×²è¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÌµ¿Í±ÒÀ±¤òÄÉÀ×¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£ÀßÈ÷¾µÇ§¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï¥¢¥ó¥Æ¥Ê»ÈÍÑ»þ´Ö¤Î10¡ó¤ò»È¤Ã¤ÆÆÈ¼«¤Î¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ·³¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÅýÀ©¤·¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀ¯ÉÜ¤µ¤¨½ÐÆþ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤¬¤³¤Î´ÑÂ¬½ê¤òµòÅÀ¤ËÄÌ¿®¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È±ÒÀ±ÄÉÀ×Ç½ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÆ·³¤Î¹ñºÝ¾ðÊóÌÖ¤¬¶¼°Ò¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬±¦ÇÉÀ¯¸¢¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¥Ë¥ó¥¸¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¸ø¸À¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥ß¥ì¥¤¤¬¡Êº£·î¤ÎÁíÁªµó¤Ç¡Ë¾¡Íø¤¹¤ì¤Ð¡ÊÊÆ¹ñ¤¬¡Ë¤È¤â¤Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÇÔËÌ¤¹¤ì¤Ð»Ù±ç¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¥ß¥ì¥¤¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤òº¸ÇÉ¤Îº®Íð¤«¤éµß¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÈÇMAGAÂçÅýÎÎ¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ï26Æü¤Ë¾å±¡µÄ°÷72¿Í¤Î¤¦¤Á3Ê¬¤Î1¤Î24¿Í¤È²¼±¡µÄ°÷257¿Í¤Î¤¦¤ÁÈ¾¿ô¤Î127¿Í¤òÁª½Ð¤¹¤ëÁíÁªµó¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£4Ç¯¤ÎÇ¤´ü¤ÎÈ¾Ê¬¤ò²á¤®¤ë¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯±¿±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ´ÖÉ¾²Á¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¥ß¥ì¥¤ÂçÅýÎÎ¤Ï¼º¶ÈÎ¨¾å¾º¤È¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹½Ì¾®¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦·ÐºÑÆñ¡¢ÉåÇÔÍÆµ¿µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤ÎÆñ´Ø¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¾õ¶·¤À¡£»Ù»ýÎ¨¤Ï8·î¤Ë½¢Ç¤¸å½é¤á¤Æ40¡óÂæ¤ËÍî¤Á¡¢Àè·î¤Î¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹½£¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Ç¤ÏÍ¿ÅÞ¤¬»´ÇÔ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸ÀÄ¾¸å¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¹ñºÄ¤È¥Ú¥½¤Î²ÁÃÍ¤ÏµÞÍî¤·¶âÍ»»Ô¾ì¤ËÉÔ°Â´¶¤ò¾·¤¤¤¿¡£¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤ÎÈ¯¸À¤Ï2027Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é²Ð¾Ã¤·¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î»Ù±ç¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁªµó²ðÆþ¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£