毎年人気のケーキや焼き菓子も！ウェスティンホテル横浜「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」
ウェスティンホテル横浜に、「Lindt（リンツ）」チョコレートとのコラボアフタヌーンティーが登場！
好評につき3年目を迎える「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」の提供が2025年もスタートします☆
また、毎年人気のクリスマスケーキも予約受付がスタートしました！
ウェスティンホテル横浜「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」
開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)
予約受付：2025年10月15日(水)〜
会場：ウェスティンホテル横浜、ロビーラウンジ（23階）
予約：Web
新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、「Lindt（リンツ）」チョコレートとコラボレーションしたアフタヌーンティーを提供。
夜には一部内容を変えて「クリスマス ナイトアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が提供され、昼夜それぞれの贅沢なひとときが楽しめるアフタヌーンティーです。
また、毎年人気のクリスマスケーキも、同日より予約を開始。
“A Season of Connect”をテーマに、2025年のホリデーシーズンを盛り上げる、多彩なスイーツが用意されています☆
23階ロビーラウンジ「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」
営業時間：1）11:30〜／2）13:45〜／3）16:00〜（3部制・各100分）
料金：
2025年11月21日(金)〜12月19日(金) 平日 8,500円、土日祝 9,500円
2025年12月20日(土)〜12月25日(木) 9,800円
ホリデーシーズンの幕開けを飾るのは、最上階「ロビーラウンジ」にて提供される「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」
2024年に続き、スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」のチョコレートとコラボレーションした、期間限定のアフタヌーンティーが展開されます！
「Lindt」とコラボレーションしたクリスマスアフタヌーンティーは、今回が第3弾。
サンタスーツを思わせる「ホワイトショコラとキャラメルポワールのムース」をはじめ、ホリデー気分を盛り上げるスイーツ4種が提供されます。
クリスマスツリーをかたどった「ショコラチップとピスタチオのケイクと抹茶クリーム」など、華やかなスイーツのラインナップ。
セイボリーは5種類が用意され、クリスマスらしいメニュー揃いです☆
クリスマスカラーを取り入れた「ベーコンのブランマンジェ 色鮮やかなトマトのピューレ」や「クリスマスチキンのサンドイッチ バルサミコビネガーの軽い照り焼き 」などを用意。
また、特製ウェルカムドリンク「ホワイトクリスマス」は、リンツのホワイトチョコレートを使用したリッチな味わいのドリンクです！
土日祝には、限定の「ショコラとコーヒーのパルフェ」も提供されます☆
23階ロビーラウンジ「クリスマス ナイトアフタヌーンティー with リンツチョコレート」
営業時間：
2025年11月21日(金)〜12月19日(金) 18:00〜20:00 最終入店（120分制）
2025年12月20日(土)〜12月25日(木) 1）18:00〜／2）20:30〜（2部制・各120分）
料金：
2025年11月21日(金)〜12月19日(金) ライト 8,000円、スタンダード 9,000円、プレミアム 12,000円
2025年12月20日(土)〜12月25日(木) はプレミアム 13,000円（シャンパンフリーフロー）のみ提供
夜には雰囲気を変え、アルコールまたはノンアルコールのフリーフローとともに楽しむ「ナイトアフタヌーンティー」を提供。
クリスマス感あふれるスイーツはそのままに、セイボリーはドリンクとのマリアージュを意識した内容へと一新します！
「旬の冬人参のグラッセ リコッタチーズ カカオニブ」や「自家製スモークサーモンのミニタルトレット チョコレートのアクセント」など、チョコレートを取り入れたメニューを展開。
このナイトアフタヌーンティーでしか楽しめない、オリジナルメニューです☆
23階シュガー・マーチャント「クリスマスケーキ」
予約受付期間：2025年10月15日（水）11:00 〜12月15日（月）
引渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）13:00〜19:00
引渡場所：ウェスティンホテル横浜（ロビー 1階）
予約：Web
ホテル23階のシュガー・マーチャントでは、リンツチョコレートとコラボレーションしたデコレーションケーキをクリスマスに向けて用意。
ほかにも、クリスマスの食卓に華を添えるデコレーションケーキを展開し、4種のクリスマスケーキが販売されます！
サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート＜130個限定＞
価格：8,700円
サイズ：17cm × 8cm × 高さ約 5cm
「サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート」は、ショコラとクリスマスツリーをモチーフにした、リンツチョコレートとのコラボレーションケーキ。
バニラムースとグリオットコンポート、グリオットジュレ、リンツショコラのムースで構成されています。
ひと際目を引くクリスマスツリーのモチーフが、一気にホリデームードを演出してくれるデコレーションケーキです☆
ノエルルージュ タルト＜80個限定＞
価格：7,000円
サイズ：直径 15cm × 高さ約 6cm
柚子コンフィとチーズムースのタルトに、トロピカルジュレとココナッツムースを重ねた「ノエルルージュ タルト」
タルトにグレーズされたピスタチオは、まるでクリスマスリースのよう！
ショコラとクッキーのオーナメントが、彩りを添えています。
酸味と甘みが調和した、フレッシュな味わいのタルトです☆
ガトー ド フレーズ＜160個限定＞
価格：6,800円
サイズ：12cm × 12cm × 高さ約 5cm
ケーキの王道、ショートケーキを、ウェスティンホテル横浜オリジナルスタイルで提供する「ガトー ド フレーズ」
シンプルな味わいでありつつも、贅沢に2段にサンドされた苺とシェフ厳選の生クリームは、甘みと酸味のバランスが絶妙です。
口にした瞬間、顔がほころんでしまうような、幸福感を味わえます！
クリスマス ディアー ショコラ ウィズ リンツチョコレート＜7個限定＞
価格：30,000円
サイズ：直径 20cm × 高さ約 38cm
リンツチョコレートでできた大きなトナカイの中に、苺のタルトを隠した、遊び心あふれるスペシャルデコレーションケーキ。
「クリスマス ディアー ショコラ ウィズ リンツチョコレート」は、クリスマスの食卓の主役になること間違いなし☆
インパクト抜群なコラボレーションクリスマスケーキは、7個限定です！
23階シュガー・マーチャント「シュトーレン/クリスマスクッキー」
販売期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)
販売場所：ウェスティンホテル横浜、シュガー・マーチャント（23階）
この時期に欠かせないシュトーレン2種とクリスマスクッキー1種も、シュガー・マーチャントで販売。
2025年12月1日〜12月25日まで販売し、クリスマスを彩ります☆
シュトーレン フルーツ＜40個限定＞
価格：2,600円
サイズ：約 17cm×8cm
300年以上続く、世界最古のラム蒸留所で造られるラム酒の香りを、ドライフルーツに閉じ込めたシュトーレン。
ほのかなスパイスとフルーツのコンビネーションで、クリスマスを迎えるまでの味の変化が楽しめます！
シュトーレン マロン和三盆＜40個限定＞
価格：2,800円
サイズ：約 17cm×8cm
マロンと和三盆を使ったシュトーレンも用意。
中には渋皮栗とマロンペーストが入っており、フルーツもたっぷり加えて焼き上げています。
クリスマスクッキー 6枚＜40個限定＞
価格：2,000円
ツリーや雪だるま、サンタクロースなど、クリスマスらしいモチーフがそろう「クリスマスクッキー」
ジンジャーとシナモンにモラセスを加えた、クリスマス限定のクッキーは、この時期ならではの味わいです☆
Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫 優先入場チケット付き宿泊パッケージ
提供期間：2025年11月21日（金）〜12月25日（木）
特典内容：クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫 優先入場チケット付き(ペア）〈ノリタケ〉プレミアムマグカッププレゼント（ペア）インターナショナルビュッフェレストラン「パシフィック・テーブル」の朝食ビュッフェ
横浜の街が、1年で最も輝きを放つクリスマスシーズン。
なかでも「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」は、この時期ならではの人気スポットです。
毎年行列ができるほど人気のクリスマスマーケットへ優先入場できるチケットと、名陶ブランド〈ノリタケ〉のプレミアムマグカップをセットにした、特別宿泊プランが販売されます！
澄んだ冬空の下、煌めくイルミネーションと賑わいに包まれるクリスマスマーケットを満喫した後は、あたたかなホテルの部屋でくつろげるプランは大人気。
2024年も予約が集中した、特別な宿泊パッケージが2025年も登場します☆
人気のコラボアフタヌーンティーやクリスマスケーキなど、ホリデーシーズンを華やかに盛り上げるラインナップ。
ウェスティンホテル横浜の「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」は、2025年11月21日〜12月25日まで提供されます！
