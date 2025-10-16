ウェスティンホテル横浜に、「Lindt（リンツ）」チョコレートとのコラボアフタヌーンティーが登場！

好評につき3年目を迎える「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」の提供が2025年もスタートします☆

また、毎年人気のクリスマスケーキも予約受付がスタートしました！

ウェスティンホテル横浜「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」

開催期間：2025年11月21日(金)〜12月25日(木)

予約受付：2025年10月15日(水)〜

会場：ウェスティンホテル横浜、ロビーラウンジ（23階）

予約：Web

新世代の「ウェルビーイング」を体現化したライフスタイルホテル「ウェスティンホテル横浜」が、「Lindt（リンツ）」チョコレートとコラボレーションしたアフタヌーンティーを提供。

夜には一部内容を変えて「クリスマス ナイトアフタヌーンティー with リンツチョコレート」が提供され、昼夜それぞれの贅沢なひとときが楽しめるアフタヌーンティーです。

また、毎年人気のクリスマスケーキも、同日より予約を開始。

“A Season of Connect”をテーマに、2025年のホリデーシーズンを盛り上げる、多彩なスイーツが用意されています☆

23階ロビーラウンジ「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」

営業時間：1）11:30〜／2）13:45〜／3）16:00〜（3部制・各100分）

料金：

2025年11月21日(金)〜12月19日(金) 平日 8,500円、土日祝 9,500円

2025年12月20日(土)〜12月25日(木) 9,800円

ホリデーシーズンの幕開けを飾るのは、最上階「ロビーラウンジ」にて提供される「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」

2024年に続き、スイス発プレミアムチョコレートブランド「Lindt（リンツ）」のチョコレートとコラボレーションした、期間限定のアフタヌーンティーが展開されます！

「Lindt」とコラボレーションしたクリスマスアフタヌーンティーは、今回が第3弾。

サンタスーツを思わせる「ホワイトショコラとキャラメルポワールのムース」をはじめ、ホリデー気分を盛り上げるスイーツ4種が提供されます。

クリスマスツリーをかたどった「ショコラチップとピスタチオのケイクと抹茶クリーム」など、華やかなスイーツのラインナップ。

セイボリーは5種類が用意され、クリスマスらしいメニュー揃いです☆

クリスマスカラーを取り入れた「ベーコンのブランマンジェ 色鮮やかなトマトのピューレ」や「クリスマスチキンのサンドイッチ バルサミコビネガーの軽い照り焼き 」などを用意。

また、特製ウェルカムドリンク「ホワイトクリスマス」は、リンツのホワイトチョコレートを使用したリッチな味わいのドリンクです！

土日祝には、限定の「ショコラとコーヒーのパルフェ」も提供されます☆

23階ロビーラウンジ「クリスマス ナイトアフタヌーンティー with リンツチョコレート」

営業時間：

2025年11月21日(金)〜12月19日(金) 18:00〜20:00 最終入店（120分制）

2025年12月20日(土)〜12月25日(木) 1）18:00〜／2）20:30〜（2部制・各120分）

料金：

2025年11月21日(金)〜12月19日(金) ライト 8,000円、スタンダード 9,000円、プレミアム 12,000円

2025年12月20日(土)〜12月25日(木) はプレミアム 13,000円（シャンパンフリーフロー）のみ提供

夜には雰囲気を変え、アルコールまたはノンアルコールのフリーフローとともに楽しむ「ナイトアフタヌーンティー」を提供。

クリスマス感あふれるスイーツはそのままに、セイボリーはドリンクとのマリアージュを意識した内容へと一新します！

「旬の冬人参のグラッセ リコッタチーズ カカオニブ」や「自家製スモークサーモンのミニタルトレット チョコレートのアクセント」など、チョコレートを取り入れたメニューを展開。

このナイトアフタヌーンティーでしか楽しめない、オリジナルメニューです☆

23階シュガー・マーチャント「クリスマスケーキ」

予約受付期間：2025年10月15日（水）11:00 〜12月15日（月）

引渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）13:00〜19:00

引渡場所：ウェスティンホテル横浜（ロビー 1階）

予約：Web

ホテル23階のシュガー・マーチャントでは、リンツチョコレートとコラボレーションしたデコレーションケーキをクリスマスに向けて用意。

ほかにも、クリスマスの食卓に華を添えるデコレーションケーキを展開し、4種のクリスマスケーキが販売されます！

サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート＜130個限定＞

価格：8,700円

サイズ：17cm × 8cm × 高さ約 5cm

「サパン ド ノエル ウィズ リンツチョコレート」は、ショコラとクリスマスツリーをモチーフにした、リンツチョコレートとのコラボレーションケーキ。

バニラムースとグリオットコンポート、グリオットジュレ、リンツショコラのムースで構成されています。

ひと際目を引くクリスマスツリーのモチーフが、一気にホリデームードを演出してくれるデコレーションケーキです☆

ノエルルージュ タルト＜80個限定＞

価格：7,000円

サイズ：直径 15cm × 高さ約 6cm

柚子コンフィとチーズムースのタルトに、トロピカルジュレとココナッツムースを重ねた「ノエルルージュ タルト」

タルトにグレーズされたピスタチオは、まるでクリスマスリースのよう！

ショコラとクッキーのオーナメントが、彩りを添えています。

酸味と甘みが調和した、フレッシュな味わいのタルトです☆

ガトー ド フレーズ＜160個限定＞

価格：6,800円

サイズ：12cm × 12cm × 高さ約 5cm

ケーキの王道、ショートケーキを、ウェスティンホテル横浜オリジナルスタイルで提供する「ガトー ド フレーズ」

シンプルな味わいでありつつも、贅沢に2段にサンドされた苺とシェフ厳選の生クリームは、甘みと酸味のバランスが絶妙です。

口にした瞬間、顔がほころんでしまうような、幸福感を味わえます！

クリスマス ディアー ショコラ ウィズ リンツチョコレート＜7個限定＞

価格：30,000円

サイズ：直径 20cm × 高さ約 38cm

リンツチョコレートでできた大きなトナカイの中に、苺のタルトを隠した、遊び心あふれるスペシャルデコレーションケーキ。

「クリスマス ディアー ショコラ ウィズ リンツチョコレート」は、クリスマスの食卓の主役になること間違いなし☆

インパクト抜群なコラボレーションクリスマスケーキは、7個限定です！

23階シュガー・マーチャント「シュトーレン/クリスマスクッキー」

販売期間：2025年12月1日(月)〜12月25日(木)

販売場所：ウェスティンホテル横浜、シュガー・マーチャント（23階）

この時期に欠かせないシュトーレン2種とクリスマスクッキー1種も、シュガー・マーチャントで販売。

2025年12月1日〜12月25日まで販売し、クリスマスを彩ります☆

シュトーレン フルーツ＜40個限定＞

価格：2,600円

サイズ：約 17cm×8cm

300年以上続く、世界最古のラム蒸留所で造られるラム酒の香りを、ドライフルーツに閉じ込めたシュトーレン。

ほのかなスパイスとフルーツのコンビネーションで、クリスマスを迎えるまでの味の変化が楽しめます！

シュトーレン マロン和三盆＜40個限定＞

価格：2,800円

サイズ：約 17cm×8cm

マロンと和三盆を使ったシュトーレンも用意。

中には渋皮栗とマロンペーストが入っており、フルーツもたっぷり加えて焼き上げています。

クリスマスクッキー 6枚＜40個限定＞

価格：2,000円

ツリーや雪だるま、サンタクロースなど、クリスマスらしいモチーフがそろう「クリスマスクッキー」

ジンジャーとシナモンにモラセスを加えた、クリスマス限定のクッキーは、この時期ならではの味わいです☆

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫 優先入場チケット付き宿泊パッケージ

提供期間：2025年11月21日（金）〜12月25日（木）

特典内容：

クリスマスマーケット in 横浜赤レンガ倉庫 優先入場チケット付き(ペア）〈ノリタケ〉プレミアムマグカッププレゼント（ペア）インターナショナルビュッフェレストラン「パシフィック・テーブル」の朝食ビュッフェ

横浜の街が、1年で最も輝きを放つクリスマスシーズン。

なかでも「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」は、この時期ならではの人気スポットです。

毎年行列ができるほど人気のクリスマスマーケットへ優先入場できるチケットと、名陶ブランド〈ノリタケ〉のプレミアムマグカップをセットにした、特別宿泊プランが販売されます！

澄んだ冬空の下、煌めくイルミネーションと賑わいに包まれるクリスマスマーケットを満喫した後は、あたたかなホテルの部屋でくつろげるプランは大人気。

2024年も予約が集中した、特別な宿泊パッケージが2025年も登場します☆

人気のコラボアフタヌーンティーやクリスマスケーキなど、ホリデーシーズンを華やかに盛り上げるラインナップ。

ウェスティンホテル横浜の「クリスマス アフタヌーンティー with リンツチョコレート」は、2025年11月21日〜12月25日まで提供されます！

