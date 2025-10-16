ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、ドジャースタジアムで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦前日練習で、今季初めてフリー打撃に参加し、5セット、計32スイング中、推定飛距離150メートル弾を含む14本の柵越えをマークした。

自身の登場曲でもあるマイケル・ブーブレの「Feeling Good」が流れる中、カーショー、フリーマン、デーブ・ロバーツ監督、ブランドン・ゴームズGMらが見守る中、1セット目の初球を空振りすると、大きな笑い声が起こったが、その後は徐々にスイングが熱を帯びた。

3セット目にはバックスクリーン、右翼席、右翼席と柵越え3連発を披露すると、4セット目には右中間コンコースの「DAISO」看板付近まで飛ばす推定飛距離140メートル弾。5セット目の3スイング目には右中間コンコース「STARLUX AIRLINES」看板上の屋根にぶち当てる推定飛距離150メートル特大弾を放ち、ナインやロバーツ監督らから「WOW！」とこの日一番の歓声と拍手が沸き起こった。

大谷は蓄積疲労回避の観点から21年途中から原則、屋外フリー打撃を行わず、シーズン中の参加は右脇腹を痛めた23年9月4日のオリオールズ戦の試合前以来、772日ぶり。ドジャース移籍後、ドジャースタジアムではもちろん初めてで、今春のアリゾナキャンプでも初日に入った1回だけだった。

アーロン・ベーツ打撃コーチは「彼が単に“グラウンドで打ちたい”って言ったんだ。特別な理由があったわけじゃない。スイングの感覚を確認したり、少し動いて、捕手の前で打ったりしただけ。誰かに言われてやったわけじゃない」と大谷の自発的な行動だったと言う。そのうえで「すごく良かったよ。最後の3ラウンドは特に素晴らしかった。明日も問題ないと思う」と復調に太鼓判を押した。

大谷は今ポストシーズンで34打数5安打、打率・147、2本塁打、6打点と本来の力を発揮できておらず、この日の会見では「基本的にはストライクをしっかり振ってボールを見逃す。それをシーズン中、ポストシーズン関わらず打席のクオリティーをまずしっかりと高めることがそういったところにつながっていくと思いますので、それが結果的にヒットになったり四球を選べるってところになってくるかなと思います」などと話していた。フリー打撃参加前には2日後に迫った先発登板に向けてブルペンで30球を投げて最終調整した。